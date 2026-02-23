Un hombre abusó de una mujer en el camping municipal en Picún Leufú: lo echaron de la ciudad y quedó imputado

La Justicia ordenó que el acusado sea trasladado a Neuquén capital y regrese a Salta, tras un violento episodio ocurrido en un camping municipal.

La Justicia neuquina ordenó la exclusión de un hombre del ejido municipal de Picún Leufú , imputado por haber abusado de una mujer durante una estadía en un camping de la localidad . La medida busca resguardar a la víctima y evitar riesgos para el avance de la investigación judicial.

La resolución fue dictada este domingo por la jueza de garantías Vanessa Macedo Font, durante una audiencia en la que hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal. La magistrada ordenó que el acusado sea trasladado por personal policial hasta la Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), desde donde deberá regresar a la provincia de Salta , su lugar de origen.

El imputado, identificado como L.A.S., fue acusado por los delitos de lesiones leves y abuso sexual . Según explicó el asistente letrado Federico Cúneo, el hombre había conocido a la mujer días antes en Piedra del Águila y la invitó a pernoctar en el camping municipal de Picún Leufú.

De acuerdo a la imputación fiscal, el ataque ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada del domingo, cuando el acusado ingresó a la carpa de la mujer y comenzó una discusión que derivó en una agresión física. En ese contexto, la golpeó, la tomó del cuello y le realizó tocamientos. Además, atacó con un elemento punzocortante a un hombre que intervino al escuchar los gritos de la víctima, lo que permitió que la mujer pudiera huir del lugar.

Picún Leufú ingreso cartel-VALIDA 1200-

Al fundamentar la medida, la jueza sostuvo que existen riesgos procesales y remarcó que la víctima continúa alojada en el camping municipal. En ese sentido, advirtió que la permanencia del imputado en la localidad podría entorpecer la investigación que lleva adelante la fiscalía.

Durante la audiencia también se informó que la mujer es residente de la provincia de Chubut y que no cuenta con los medios económicos para regresar a su lugar de origen. Según se indicó, tras la agresión su carpa y sus pertenencias personales fueron incendiadas, lo que agravó su situación. Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que, por ese hecho, podría sumarse una nueva imputación contra el acusado.

Finalmente, la jueza Macedo Font fijó un plazo de dos meses para la investigación, período en el que se deberán reunir pruebas, testimonios y pericias para avanzar con la causa. Mientras tanto, el imputado deberá permanecer fuera de Picún Leufú como medida de protección para la víctima y para garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.

Sala de audiencia - tribunales - ciudad Judicial neuquen Claudio Espinoza

Otro caso: Atraparon a un tucumano condenado por abuso sexual que se escondía con otra identidad

Un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia de la provincia de Tucumán fue recapturado por la Policía de Neuquén tras una intensa investigación. De esta manera, el hombre será trasladado de vuelta a esa jurisdicción donde tres años atrás había sido condenado por abuso sexual agravado y debía cumplir prisión.

El operativo estuvo a cargo de la División de Recaptura de Evadidos, dependiente del Departamento de Delitos, quienes recibieron información enviada por la Justicia de Tucumán.

"Tomamos conocimiento a través de la Brigada de búsqueda de que esta persona había sido condenada en 2023 por delito de abuso sexual agravado a cuatro años de prisión efectiva; pero cuando lo fueron a buscar, no lo encontraron; se hicieron diligencias de allanamiento, pero tampoco, por lo que se dio una investigación", informó Marcelo Aquito, comisario a cargo de la División de Recaptura de Evadidos dependiente del departamento Evadidos.

En concreto, el dato que unía al evadido con Neuquén es que tenía un pariente dueño de un local comercial, afín a Tucumán, donde aparentemente se encontraba trabajando desde hacía siete meses.