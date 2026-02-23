Esteban Cimolai: "No hay antecedentes de una inversión así en Centenario"

En dos años, el municipio ejecutó 69 obras y más de $25 mil millones. Destacó el nuevo CFP 29, el acueducto y prometió cloacas y gas.

La bajada de Nueva España era una obra muy anhelada históricamente para la conexión de los vecinos de la Zona Sur.

Este lunes, fue una mañana cargada de inauguraciones, y el intendente de Centenario , Esteban Cimolai , aprovechó para defender su gestión con números contundentes, ante la crítica de los opisotores, con un Concejo Deliberante que aún no le autorizó la suba de tasas municipales.

Aseguró que en dos años se invirtieron más de 25 mil millones de pesos y se ejecutaron 69 obras, la mayoría vinculadas a infraestructura básica como agua, cloacas, gas y energía eléctrica.

“No hay precedente alguno de que en dos años se hayan invertido más de 25 mil millones en obra”, afirmó en declaraciones radiales, donde también destacó trabajos de asfalto y recuperación de espacios públicos.

Cimolai participó de la inauguración del nuevo edificio del CFP 29, una obra provincial largamente esperada. La definió como “emblemática” y aseguró que la comunidad educativa aguardó más de 30 años por ese espacio. En su discurso de apertura de sesiones el pasado jueves, Cimolai había dicho que muchas de las obras que se están haciendo están bajo tierra, como cortando el argumento crítico de los opositores. “Es una escuela donde no solamente se forman personas, sino que se contiene e incluye a un sector que había quedado marginado del sistema educativo”, sostuvo.

Agua: 30 días sin reclamos históricos en Centenario

También destacó la finalización de la Escuela 360, otra obra impulsada por la Provincia, en el marco de una jornada que calificó como “fundamental y trascendental” para la ciudad.

Uno de los ejes centrales fue el histórico problema del agua potable en Centenario. El jefe comunal aseguró que, tras la puesta en funcionamiento del nuevo acueducto y obras complementarias, la ciudad lleva “treinta días corridos sin ningún tipo de reclamo”.

Recordó que en veranos anteriores eran habituales las protestas, cortes y reclamos en la zona del ex peaje y la tercera rotonda. “Centenario fue muy conocido en muchos veranos por la toma de colectivos y los camiones por el agua”, reconoció.

Según explicó, al asumir en 2023 solo funcionaban dos sistemas de provisión (Villa Obrera y Mari Menuco). Desde entonces se incorporaron nuevas tomas y cuatro plantas modulares potabilizadoras.

Valoró el acompañamiento de Rolando Figueroa

Además, valoró el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa, quien anunció la ampliación del acueducto para reforzar el sistema.

Cimolai confirmó que este año comenzará la obra de cloacas en el barrio Primeros Pobladores cerca del autódromo, con más de 1.200 beneficiarios. Explicó que el crecimiento poblacional y la napa a poca profundidad complejizaronla situación sanitaria en el sector.

Esteban Cimolai (1) Esteban Cimolai junto a las mujeres de la Corrientes Clasista y Combativa. Tiene una cooperativa de limpieza y son parte de la alianza electoral. Municipalidad de Centenario

En cuanto al gas en la Segunda Meseta, aseguró que la obra está en marcha y que podría finalizar en unos 15 días. “Venimos haciendo un programa de gas para 3.500 familias. Somos el municipio que más conexiones domiciliarias viene haciendo en estos dos años”, afirmó.

Su discurso está enfocado en los servicios esenciales y la infraestructura básica, y el intendente de Centenario buscó instalar un mensaje: gestión con obras visibles y respuestas a reclamos históricos.

