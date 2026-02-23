Cuyin Manzano: Neuquén tiene los fondos para la pasarela, pero falta el aval de Nación

La obra, financiada con fondos provinciales y con proyecto técnico finalizado, no puede comenzar hasta que el Gobierno nacional otorgue las habilitaciones.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén informó que la construcción de la pasarela peatonal sobre el río Cuyín Manzano , una obra esperada por más de 30 años por la comunidad, se encuentra lista desde el punto de vista técnico y presupuestario, pero aún no puede iniciarse debido a que resta la autorización formal del Estado nacional.

La intervención se desarrollará dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi . Por esta razón, si bien la Provincia ya completó el proyecto ejecutivo, aseguró el financiamiento con recursos propios y cuenta con la habilitación ambiental de la Administración de Parques Nacionales, no puede dar ejecución efectiva de la obra por no tener la autorización de inicio por parte de Nación.

Hasta tanto no se formalice esa autorización, la Provincia no puede dar inicio a la obra, aun cuando se trata de una intervención considerada prioritaria por su impacto social.

Pasarela Cuyín Manzano 2

Una obra clave para la comunidad

La futura pasarela tendrá 105 metros de longitud total y estará compuesta por una estructura metálica reticulada de acero de alta resistencia, diseñada para soportar cargas peatonales permanentes, acumulación de nieve y fuertes ráfagas de viento propias de la región cordillerana.

La estructura se montará sobre fundaciones profundas de hormigón armado ejecutadas en ambas márgenes del río, con estribos especialmente calculados en función del régimen hidráulico del Cuyín Manzano, contemplando escenarios de crecidas extraordinarias y variaciones estacionales del caudal.

La calzada se construirá con losetas pretensadas antideslizantes, aptas para tránsito peatonal continuo y mantenimiento sencillo, y contará con barandas metálicas de seguridad en ambos laterales, con altura reglamentaria y refuerzo estructural adicional. El diseño incluye además:

Elevación suficiente para garantizar paso seguro en eventos de crecida.

Tratamiento anticorrosivo integral para prolongar la vida útil de la estructura.

Accesos estabilizados en ambas márgenes.

Señalización y medidas complementarias de seguridad.

Adaptación a las exigencias ambientales propias de un área protegida.

La inversión supera los 1.400 millones de pesos, íntegramente con fondos provinciales, y el plazo estimado de ejecución es de 9 meses desde el inicio efectivo de los trabajos.

La pasarela reemplazará a la estructura destruida por una crecida en 1992. Desde entonces, las familias que habitan la margen derecha del río deben cruzar en condiciones climáticas favorables o quedar aisladas en períodos de lluvias intensas o deshielo.

Más de 20 familias del paraje se beneficiarán directamente, accediendo de manera continua y segura a servicios esenciales como salud, educación y abastecimiento.

cuyin manzano 4.jpg

Autorización pendiente para hacer la pasarela

Si bien la Provincia ya cumplió con las instancias técnicas y presupuestarias necesarias, la obra requiere la autorización formal del organismo nacional competente por tratarse de una intervención dentro de un Parque Nacional.

Los trámites administrativos y dictámenes correspondientes se encuentran en el ámbito del Estado nacional. Hasta tanto no se emitan las habilitaciones formales, la Provincia no puede iniciar trabajos en el área.

Pasarela Cuyín Manzano 3

El Gobierno neuquino reiteró que mantiene gestiones activas ante las autoridades nacionales para que la autorización sea otorgada a la mayor brevedad posible, con el objetivo de dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad.

La construcción de la pasarela en Cuyín Manzano forma parte de la política de infraestructura territorial que impulsa la Provincia para garantizar conectividad, arraigo y derechos básicos en zonas rurales.