Tras años paralizada, Rolando Figueroa inauguró la Escuela 360 con una inversión histórica en Centenario

La obra fue reactivada y demandó casi $1.900 millones. Beneficia a 205 alumnos y refuerza la infraestructura educativa de una ciudad que crece en población.

El gobernador Rolando Figueroa, el intendente de Centenario, Esteban Cimolai, la ministra de Educación, Soledad Martínez y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, durante la inauguración de la Escuela 360 de Centenario.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto de inauguración del nuevo edificio de la Escuela Primaria N° 360 de Centenario, que insumió una inversión superior a los 1.850 millones de pesos y es una de las obras reactivadas. Su ejecución fue retomada en la actual gestión de gobierno tras haber quedado desfinanciada.

La institución, que cuenta con una matrícula de 205 estudiantes de nivel primario, funcionaba hasta ahora en un edificio municipal de la zona de la meseta donde anteriormente operó la EPA N° 8.

En su discurso, y acompañado por el intendente Esteban Cimolai , la ministra de Educación, Soledad Martínez , la directora Noelia Rato y la vicedirectora Marcela Acuña , el mandatario provincial destacó el rol docente y el esfuerzo sostenido de la comunidad educativa durante los años en que la escuela no contó con edificio propio.

Rolando Figueroa Escuela 360 Centenario El gobernador Rolando Figueroa en la inauguración de un nuevo edificio educativo en Neuquén.

“Quiero agradecerles muy especialmente a los docentes, porque en toda la provincia y sobre todo en esta escuela han siempre priorizado esa vocación, esas ganas de enseñar por sobre todas las cosas”, expresó, destacando también el trabajo en equipo de la conducción institucional.

Escuela 360 en Centenario: una gestión que viene hace 10 años

Recordó que el terreno fue cedido en 2016 por el municipio ante el pedido de las familias y que la obra comenzó, pero quedó paralizada por falta de financiamiento. Explicó que, de la misma manera, muchas obras en la provincia habían quedado con contratos firmados pero sin partidas presupuestarias, lo que obligó durante el inicio de su gestión a renegociar con las empresas. “Hubo que redeterminar, renegociar la obra y poder comenzarla, y hoy la podemos concluir”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la finalización de la escuela forma parte de una política más amplia de garantizar igualdad de oportunidades a través de un Estado presente. Cuestionó la lógica del “sálvese quien pueda” y sostuvo que en Neuquén se eligió otro camino: el de “igualar las líneas de partida”.

Y para ello, subrayó la política de invertir en educación desde laprimera infancia hasta el nivel superior, con escuelas infantiles y las becas provinciales Gregorio Álvarez.

Inauguración Escuela 360 Centenario Festejos en la comunidad educativa de la Escuela 360 de Centenario en la inauguración del nuevo edificio.

Resaltó que la necesidad de infraestructura también se vincula con el crecimiento demográfico sostenido de la provincia, que el último año sumó 21 mil nuevos habitantes, 4 mil de ellos en edad escolar. “Cuando uno administra el Estado, tiene que priorizar y generar una estrategia”, afirmó, y destacó el trabajo en equipo del gobierno para reactivar obras que estaban detenidas y dar respuesta a la demanda educativa.

“Tenemos que seguir construyendo este crecimiento entre todos, y eso nos requiere un grandísimo esfuerzo”, concluyó.

Martínez: “La educación es prioridad”

La ministra Soledad Martínez resaltó el rol colectivo en la concreción del edificio y agradeció especialmente a la comunidad educativa, por haber sostenido durante más de 16 años el proyecto institucional sin edificio propio.

Por ello, valoró que la decisión política del gobernador haya puesto a la educación en el centro de la agenda pública y remarcó que desde el inicio de la gestión se definió que“la educación es prioridad”, lo que se tradujo en nuevos edificios, más presupuesto, transporte, previsibilidad salarial y paritaria anticipada, que permite que las clases comiencen sin inconvenientes.

Además, señaló que, tras asumir con un importante déficit de infraestructura, las distintas áreas de gobierno trabajaron de manera articulada para atender las demandas más urgentes.

Inauguración Escuela 360 Centenario (1) La inauguación de la Escuela 360 en Centenario.

“Con un edificio en condiciones, con un inicio de clases en tiempo y forma, con un equipo de docentes y directivos comprometidos, están todas las condiciones dadas para que lo que ocurra en las escuelas sea un acto de revolución en la vida de nuestras infancias”, expresó.

Cimolai: “Centenario está de fiesta”

Por su parte, el intendente Esteban Cimolai manifestó su emoción por la inauguración y aseguró que “Centenario hoy está de fiesta”, ya que en la misma jornada se habilitaron dos establecimientos educativos.

Destacó que la concreción del edificio responde a años de lucha de la comunidad educativa y a decisiones políticas que priorizan la educación, y señaló que estas obras transforman la calidad de vida de la población.

“Tuvieron que pasar muchos años para que esto hoy sea una realidad, y esto tiene que ver con decisiones políticas, con la convicción de poder apostar a la educación”, afirmó, y agradeció al gobierno provincial por el acompañamiento y el trabajo conjunto.

Por último, las palabras de la directora y la vicedirectora reflejaron la dimensión histórica de la inauguración al afirmar que el edificio propio representa “el derecho a la justicia educativa” para toda la comunidad, y recordaron el recorrido de la institución a lo largo de los años, con el esfuerzo de docentes, familias y equipos directivos.

“Hoy podemos afirmar que tenemos la escuela que nos merecemos”, señalaron, asumiendo el compromiso de gestionar los recursos materiales disponibles para garantizar procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad, permanencia y egreso de los estudiantes.

Datos técnicos de la obra

Con una superficie de 1.576 metros cuadrados cubiertos y 52 semicubiertos, el nuevo edificio cuenta con siete aulas, aula taller, biblioteca y taller multimedia, salón de usos múltiples, playón deportivo y patio de recreos. Dispone de sector de gobierno, tres núcleos sanitarios completos con criterios de inclusión (para estudiantes, docentes y SUM), cocina con depósitos de alimentos, artículos de limpieza y educación física, además de sala de máquinas.

El sistema constructivo es de ladrillo cerámico hueco en el exterior y tradicional en divisiones interiores, con calefacción por calderas y sistema de piso radiante.