Interna en el PJ neuquino: se demora la oficialización de las listas y crece el malestar

La Junta Electoral revisa avales y residencia de los candidato. Hay silencio desde un cierre conflcitivo el viernes a la noche y una negociación fallida.

La Junta Electoral del Partido Justicialista estaba reunida esta mañana en Roca 235 de Neuquén capital.

La interna del Partido Justicialista de Neuquén parece que recién empieza. A días de haberse cerrado la presentación de listas, la Junta Electoral aún no oficializó las nóminas que competirán el próximo 15 de marzo, y el silencio domina la escena en el PJ neuquino . Se espera que recién este martes salga una resolución .

Según pudo reconstruirse a partir de fuentes partidarias de distintos sectores, la Junta Electoral está realizando una revisión minuciosa de los avales (se necesitaban 600 y con el respaldo de la huella digital de los afiliados) y la documentación en cada localidad, ante objeciones cruzadas y presentaciones que quedaron bajo análisis tras la polémica noche del cierre.

Uno de los puntos que estaría siendo evaluado es la situación del dirigente gremial César Godoy, candidato de la Lista 45 Frente Peronista. De acuerdo a fuentes internas, habría cuestionamientos vinculados a los años de residencia exigidos por la Carta Orgánica Partidaria para competir por la presidencia del Consejo Provincial. El tema no está resuelto y se encontraba en estudio.

PJ interna 2026 Neuquen Los tres peronistas que competirán en la interna del Partido Justicialista en Neuquén.

"La idea es que participen todas las listas", dijo una fuente a LMNeuquén ante el hermetismo partidario. Desde la Junta Electoral evitaron pronunciamientos públicos, aunque la intención sería oficializar las listas una vez concluido el análisis técnico de los requisitos formales.

Las tres listas peronistas y algunas dudas

En paralelo, trascendió que existieron conversaciones para intentar unificar sectores y evitar una confrontación abierta. El diálogo habría involucrado al espacio Peronismo para la Victoria, referenciado en el parrillismo y encabezado por Juan Domingo “Chule” Linares, y al sector de Godoy (lleva a la concejal de Villa La Angostura, María Eugenia Mesa), donde confluyen actores vinculados indirectamente al exdiputado y al exsecretario Darío Martínez. Sin embargo, el entendimiento no prosperó.

Se presentaron tres listas, la del Peronismo para la Victoria de Linares, el Peronismo Territorial del intendente de Vista Alegre e integrante de La Neuquinidad de Rolando Figueroa, José "Turco" Asaad, y la de Godoy (Frente Peronista), dirigente de la UOCRA en Rincón de los Sauces.

La falta de acuerdo dejó una pelea abierta que, lejos de apaciguarse tras el escándalo del cierre de listas -con denuncias por ingresos fuera de término y cuestionamientos a la Junta-, ahora suma la demora en la oficialización como nuevo foco de conflicto.

Mesa PJ Cristina Presidenta Dario Martinez y Oscar Parrilli Darío Martínez y Oscar Parrilli van separados en esta interna peronista en Neuquén. El sector de Parrilli es el de Juan Domingo "Chule" Linars. En tanto que el de Martínez no presentó candidatos, aunque parte de su sector podría apoyar a César Godoy. Anahí Cárdena

La Junta Electoral (integrada por Ernesto Lagos, Daniela Fiorini y Osvaldo Arancibia) ya venía siendo cuestionada por sectores internos que denunciaron falta de reglamento formal y decisiones discrecionales durante la recepción de documentación, especialmente por uno de los referentes, el exdiputado provincial Luis "Pichi" Sagaseta.

Ahora, con la oficialización demorada y las impugnaciones en estudio, el clima es de un prudente silencio. Nadie quiere hablar en público y todos esperan la resolución que podría darse en la jornada de este martes.

Oficialización: una definición de escritorio

En juego no está solo la conducción partidaria. El Consejo Provincial que surja de la elección del 15 de marzo tendrá la potestad de definir alianzas, frentes y candidaturas futuras en un peronismo neuquino que aún busca reordenarse, antes los 19.700 afiliados.

Así que por ahora, la interna no se define en las urnas sino en los despachos de la Junta Electoral.