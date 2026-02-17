Huella digital obligatoria: la interna del PJ en Neuquén tiene un filtro que complica a las listas

La Junta Electoral exige impresión del pulgar derecho en cada aval. Se necesitan unos 600 respaldos y hay plazo hasta el 20 de febrero.

La interna del Partido Justicialista de Neuquén ya no será apenas una carrera de nombres en busca de la condcción de ese partido que se desinfló y cayó en la mala en las últimas elecciones legislativas del 26 de octubre. Desde ahora, también será una competencia logística por la junta de avales, con un sistema cada vez más difícil.

La Junta Electoral partidaria resolvió que los avales para oficializar listas no solo deberán contar con DNI, fotocopia y firma, sino también deberán incluir l a huella digital del pulgar derecho del afiliado que respalda . Algo que no se había hecho, y llamó la atención, debido a que es un filtro más a un partido con cada vez menos participación.

El nuevo requisito biométrico endurece el camino hacia el 15 de marzo, fecha prevista para las elecciones internas. Para oficializar candidaturas se necesita alrededor del 3% del padrón de 19.700 afiliados, lo que equivale a unos 600 avales. Y cada afiliado puede avalar una sola lista.

PJ avales huella digital

En términos políticos, la idea es evitar lo que sucede (o ha sucedido) no solo en el PJ neuquino sino tambén en otros partidos. Es evitar falsificaciones y truchadas clásicas para dar mayor transparencia. Lo que se denomina parte del "folclore" de la política.

Interna del PJ neuquino: cuándo se presentan las listas

Pero no todos están de aceuerdo en estro, porque en definitiva, es dar el aval a una lista, no es el voto a un ganador. En la práctica, implica más territorio, fiscalización y más tiempo de militancia para ver a los afiliados, que en algunos casos, ya se han olvidado que están empadronados y que son peronistas. Y para esto, el tiempo es tirano, y mucho peor, porque el plazo para presentar candidaturas vence el 20 de febrero a las 24.

El formulario oficial, aprobado como Anexo III abre un nuevo esquema para los avales. En el recuadro destinado a la validación se incorpora expresamente el espacio para la “impresión digital” del afiliado, además de la firma y la copia del DNI.

peronismo local- José Asaad, intendente de Vista Alegre es uno de los referntes del PJ neuquino que se presenta por el sector que integra el gobierno de Rolando Figueroa.

La medida ya generó cuestionamientos internos. Algunos sectores consideran que “cambia las reglas de juego” en medio del proceso. Otros sostienen que la participación debería facilitarse y que, en todo caso, la definición la dará el voto de los afiliados. Lo cierto es que, esta vez, los "datos biométricos" también juegan en la interna.

Colores reservados, pero sin lista asegurada

Son 16 las agrupaciones que se anotaron con número y color el pasado 5 de febrero cuando se cumplía el plazo de reserva. Eso no garantiza que logren completar avales ni presentar candidatos.

César Godoy.jpg César Godoy fue candidato a intendente en Rincón de los Sauces y ahora busca un lugar en la conduicción del PJ de Neuquén.

Mediante la Resolución 04/26, la Junta Electoral oficializó las reservas de número y color para distintas agrupaciones que aspiran a competir en el Consejo Provincial, Congresales, Tribunal de Cuentas y Consejos Locales.

Entre las nóminas que reservaron color figuran: “Peronismo Territorial”, Celeste y Blanco, Nº 17; “Frente Peronista”, Celeste, Nº 45; “Peronismo al Futuro”, Nº 22 (aún debía definir color); “Peronismo para la Victoria – Unidad Justicialista”, Blanca franja verde, Nº 10; “Peronismo de Base”, Azul franja naranja, Nº 7; “Peronismo Generacional”, Blanco, Nº 24; “Hijos de Perón (HDP)”, Negro, Nº 4 (Neuquén capital); y “Lealtad Peronista”, Azul, Nº 14 (varias localidades).

También aparecen agrupaciones con foco en Cutral Co, Plaza Huincul, Aluminé, Zapala, Chos Malal y otras localidades del interior.

Sin embargo, la reserva de color no implica que la lista vaya a presentarse. En estos días podrían darse acuerdos, fusiones o desistimientos si no se alcanzan los avales requeridos.

La Junta, los sectores y el trasfondo

La Junta Electoral del Partido Justicialista, de acuerdo a la información de los sectortes internos, funciona fuera de la sede histórica del PJ, que es en Roca 235.

Congreso Partido Justicialista El sector de Peronismo para la Victoria, represdentado por el parrilismo y otras agrupaciones sigue teniendo gran peso interno.

La Junta Electoral está integrada por Osvaldo Arancibia, vinculado en su momento al espacio del exintendente de Centenario Javier Bertoldi; Daniela Fiorini, cercana a sectores referenciados en Darío Martínez y Darío “Pampa” Peralta; y Ernesto Lagos, del Movimiento Evita de Marcelo Zúñiga, hoy alineado con La Neuquinidad.

No es un dato menor que la Junta no funcione en la histórica sede de Roca 235, sino en un espacio de la calle Santamaría donde supo operar una agrupación kirchnerista. El dato no pasó inadvertido en algunos sectores que observan el proceso con recelo.

Polémica por los congresales en Chos Malal

También apareció otro cuestionamiento de las decisiones de la Junta Electoral. El artículo 3 de una de las resoluciones otorga tres congresales a Chos Malal, cuando la Carta Orgánica establece un congresal cada 20.000 electores o fracción mayor de 10.000.

“Si le dan tres congresales quiere decir que Chos Malal tiene más de 51 mil electores. No hay esa cantidad”, deslizó un dirigente consultado.

La discusión de los congresales es fundamental en la estructura partidaria y en la definición de liderazgos para tener el control del partido.

En el tablero empiezan a mencionarse referentes como César Godoy, dirigente de la UOCRA en Rincón de los Sauces, con adhesiones en distintos sectores; y José Asaad, peronista ortodoxo que ganó la intendencia de Vista Alegre, con sectores peeronistas que están en el gobierno de Rolando Figueroa.

Aún no se conocen los nombres que encabezarán formalmente las listas. Primero, deberán superar el filtro de los avales biométricos. Será quizá (o no), una interna más exigente.