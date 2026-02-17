Martes de Carnaval en Neuquén: cómo estará el tiempo para el cierre del finde largo

El pronóstico para este 17 de febrero anticipa una jornada calurosa y con algo de nubosidad en el Alto Valle. Los detalles para el último día del feriado.

Cómo estará el pronóstico del martes de Carnaval en Neuquén

Llega el final del fin de semana largo de Carnaval y Neuquén se despide con condiciones meteorológicas que permitirán disfrutar de las últimas horas de descanso, aunque con la mirada puesta en el cielo.

Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional para este martes, se espera una jornada marcada por el sol y temperaturas típicas de la temporada.

La ciudad capital y los alrededores registrarán una temperatura máxima de 32°C , consolidando una tarde calurosa ideal para quienes regresan de sus viajes o eligen los balnearios locales. Por su parte, la mínima se ubicará en los 17°C , brindando un alivio térmico durante las primeras horas de la mañana y la noche.

El viento, presente en el Alto Valle

En cuanto al estado del cielo, se presentará parcialmente soleado, con una nubosidad variable que no llegará a cubrir el sol por completo.

Un factor a tener en cuenta para quienes circulen por las rutas de la región es el viento: se esperan ráfagas provenientes del oeste a 70 kilómetros por hora en horas de la tarde noche, lo que podría generar algo de polvo en suspensión en zonas de meseta.

Para el primer día hábil de la semana, el miércoles 18, se espera una jornada con cielo despejado a ligeramente nublado. La máxima podría rondar los 28°C.