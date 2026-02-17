Inseguridad en San Martín de los Andes: desvalijaron la cabaña de una familia de turistas

Les sustrajeron pertenencias y 2 millones de pesos para gastos. La Policía ya inició una investigación al respecto.

Un nuevo hecho de inseguridad genera bronca en San Martín de los Andes, luego de que una familia de turistas sufriera la irrupción de delincuentes que desvalijaron su cabaña y los despojaron de dinero y pertenencias. Es el cuarto robo que se da en un lapso de apenas tres días en esa localidad.

Según consignó Realidad Sanmartinense, el robo tuvo lugar entre la noche del viernes y la madrugada del sábado pasado, cuando los turistas salieron a cenar y dejaron su alojamiento, una cabaña que habían alquilado en calle Perito Moreno al 950 de esa ciudad.

Las víctimas dejaron el lugar alrededor de las 22:30 del viernes, pasaron un buen rato cenando y paseando por la localidad, y retornaron a su hogar temporal a las 2:45 del sábado. Al llegar, se encontraron con lo peor: la puerta de la cabaña estaba abierta y la cerradura claramente forzada.

Comisaría 23 san martin de los andes

Dentro del inmueble, los ladrones habían dejado la heladera abierta y todas las pertenencias de los turistas revueltas, en su raid para encontrar objetos de valor. Así, huyeron con dinero en efectivo, teléfonos celulares, ropa y diversos objetos personales de las víctimas.

Entre los elementos robados, según la denuncia que los turistas ya radicaron en una comisaría local, figuran aproximadamente 2.000.000 de pesos en efectivo, dos teléfonos celulares Samsung, un cargador Xiaomi, una mochila, ropa térmica, un pañuelo, lentes de sol, anillos de plata, cremas dermatológicas y medicación.

Las víctimas difundieron lo ocurrido a través de sus redes sociales y solicitaron colaboración para intentar recuperar sus pertenencias.

Robos a la orden del día

La noticia de este robo llega luego de una seguidilla de hechos similares que sufrieron dos locales esa misma semana: un vecino de 63 años con domicilio en el barrio Jardín y otro de 70 años con un inmueble en el barrio Villa Parque La Cascada.

En el caso del primero, delincuentes ingresaron a la vivienda de calle Los Maquis pasado el mediodía del jueves 12, en un período en el que el dueño de casa se ausentó por casi dos horas, entre las 13 y las 15.

Aprovechando su ausencia, los ladrones revolvieron entre sus pertenencias hasta dar con sus ahorros: unos 6 millones de pesos. También robaron un celular y otras pertenencias.

cine cotesma san martin

En el segundo robo, ocurrido en calle Gabriel Saurel al 500, los ladrones actuaron el miércoles 11 en horas de la mañana: entre las 9 y las 11:30. De igual manera, forzaron su ingreso a la vivienda y aprovecharon la ausencia de la víctima para robar sus 4 millones de pesos de ahorros.

La Policía ya está abocada a esclarecer estos tres hechos denunciados y también trabaja en la investigación del robo sufrido por una pareja a la que le sustrajeron 60 millones mientras disfrutaban de una película en el Centro Cultural Cotesma, el miércoles 11 por la noche.

De esta manera, subieron a cuatro los frondosos robos registrados la semana pasada en toda la localidad cordillerana, algo que preocupa a vecinos y turistas por igual.