Robo de película: les sacaron 60 millones de la camioneta mientras estaban en el cine

El hecho ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Tenían pesos y dólares en el vehículo.

Vecinos de San Martín de los Andes fueron al cine local para disfrutar de una noche de película, pero todo se transformó en una jornada para el olvido al salir y encontrarse con el faltante de un millonario monto de dinero en efectivo que habían dejado en su vehículo. Qué se sabe del robo .

El robo tuvo lugar la noche del miércoles, pasadas las 23, frente al Centro Cultural Cotesma , donde se encontraba estacionado el vehículo de las víctimas. De allí fue que los ladrones sustrajeron el dinero.

Las víctimas del robo eran totalmente ajenas a lo que ocurría, ya que se encontraban dentro del cine local de calle Roca, disfrutando de una película, donde permanecieron hasta la 1 del jueves.

Lo que no imaginaron era que iban a inhibirles la alarma de su camioneta Toyota SW4, la cual había quedado estacionada en la calle, según consignó el sitio Realidad Sanmartinense.

cine cotesma san martin

Al salir del cine y subir al vehículo para retornar a su casa, no notaron daños en la camioneta, pero sí el faltante de bolsa de tela en la que habían dejado una importante suma de dinero: 30 mil dólares y 18 millones de pesos, según denunciaron, además de un celular.

Esta modalidad de robo es lamentablemente muy frecuente y genera dolores de cabeza a más de uno. Más hechos de este tipo fueron denunciados también durante el transcurso de la Fiesta de la Cerveza en la Plaza San Martín.

Ante la reiteración de estos episodios, crece la preocupación entre vecinos y comerciantes por el accionar de bandas que operan con inhibidores en eventos masivos y zonas de alta concurrencia.

La Policía ya trabaja en la investigación del robo y se buscan cámaras de vigilancia de las inmediaciones que puedan haber registrado la secuencia.

Robo millonario a un comerciante de Villa Traful

Un importante robo genera indignación en Villa La Angostura, luego de que le abrieran la camioneta a un comerciante y robaran una mochila con 60 mil dólares y 450 mil pesos. Aún no hay pistas de los delincuentes responsables.

Según relató el damnificado a La Angostura Digital, el dinero robado estaba guardado dentro de una mochila que dejó en el interior del vehículo tras estacionar sobre la calle Cerro Bayo, a unos 30 metros de la Avenida Arrayanes, donde se concentra la mayor circulación en esa localidad.

“Tenía 60 mil dólares en dos paquetes de 30 mil cada uno, que eran míos y de mi hermano. Había venido desde Villa Traful para concretar una operación inmobiliaria que finalmente no se concretó”, explicó. El comerciante indicó que estacionó la camioneta frente a la oficina de una inmobiliaria y permaneció allí poco tiempo, ya que el vendedor con el que debía reunirse nunca llegó.

comisaria 28 villa la angostura femicidio guadalupe Julián Campos

El damnificado, que se desempeña como prestador turístico en Villa Traful y además se dedica a la comercialización de vinos, detalló que luego de esa reunión fallida, se dirigió a un supermercado para realizar unas compras. “Después de cobrar una venta de vinos me fui a La Anónima para comprar algunas cosas que me habían encargado. Recién ahí me di cuenta de que habían ingresado a la camioneta, revisaron toda la mochila y se llevaron el dinero”, relató.

Curiosamente, su camioneta no presentaba daños visibles y permanecía cerrada. Es por esto que se presume que los delincuentes utilizaron un inhibidor para anular su cierre centralizado y alarma y, tras verlo alejarse, entraron en acción.

“Estoy seguro de que la camioneta estaba cerrada. Por eso pienso que usaron inhibidores”, afirmó. Tras advertir el robo, intentó localizar cámaras de seguridad en las inmediaciones con la esperanza de obtener algún dato que pudiera ayudar a la investigación, pero no tuvo resultados positivos.