Irresponsables: continúan haciendo fogones en Villa La Angostura pese a las prohibiciones

En plena emergencia ígnea se detectaron tres fogones en la zona de Las Piedritas en menos de 48 horas.

La región cordillerana atraviesa una situación crítica por el avance de los incendios forestales; sin embargo, la imprudencia de algunos vecinos y visitantes sigue encendiendo alarmas. En plena emergencia ígnea y pese a las reiteradas advertencias y a la prohibición total de hacer fuego, c ontinúan detectándose conductas irresponsables que podrían tener consecuencias graves.

En un lapso menor a 48 horas, debieron ser sofocados tres focos de incendio originados por fogones en la zona de Las Piedritas, en Villa La Angostura, un hecho que genera profunda preocupación en el actual contexto de riesgo extremo de incendios forestales.

La situación fue confirmada por el secretario de Seguridad, Milton Maraboli, quien remarcó la gravedad de lo ocurrido en plena temporada crítica.

“En menos de 48 horas tuvimos que intervenir en tres focos de incendio, algo sumamente alarmante para esta época del año, más aún considerando que el Índice de Peligro de Incendios (IMPI) se encuentra en nivel extremo en Villa la Angostura, lo que implica riesgo máximo de propagación”, indicó Maraboli.

INCENDIOS-FOGATA-17b2a5b3-e058-47cf-a2b1-bed89baf7dc4 Gentileza La Angostura Digital

Los focos se registraron en distintos puntos: dos a la vera del arroyo, cerca de la avenida Pascotto, y un tercero en la zona posterior al paseo El Mercado.

Gracias al rápido accionar de los vecinos, que dieron aviso inmediato, la Brigada de Incendios Forestales con base en Villa La Angostura, junto con Bomberos Voluntarios, pudo llegar en minutos y evitar que el fuego se propagara. Aunque los incendios fueron controlados rápidamente, el riesgo era alto y las posibles consecuencias podrían haber sido graves.

Las medidas para prevenir incendios

En un contexto de condiciones climáticas desfavorables, las altas temperaturas, el viento y la baja humedad pueden favorecer la propagación rápida y descontrolada del fuego, lo que pone en riesgo no solo las vidas humanas, sino también la infraestructura, la fauna y el bosque nativo.

Ante la actual Emergencia Ígnea e Hídrica que afecta a la provincia, las autoridades recuerdan a la población la importancia de extremar los cuidados para prevenir incendios y respetar las normas vigentes:

Está prohibido realizar cualquier tipo de quema

No arrojar colillas de cigarrillos, aunque parezcan apagadas

No tirar cenizas ni brasas calientes

No arrojar basura que contenga vidrios en la vía pública, ya que pueden actuar como lupa y generar fuego

El cuidado del entorno es una responsabilidad colectiva. Nuestro lugar lo cuidamos entre todos.

Ante cualquier indicio de humo o fuego, comunicarse de inmediato al celular de guardia de Incendios Forestales: 299 4124133

Desde la Secretaría de Seguridad insistieron en la total prohibición de hacer fuego en cualquier lugar, sin excepciones. “Una sola chispa puede provocar una tragedia” enfatizó Maraboli.