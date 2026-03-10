Los empresarios neuquinos respaldaron a Rolando Figueroa, tras su paso por la Argentina Week

El gobernador participó este martes del evento en Nueva York. Desde la Federación de Cámaras Empresarias del Neuquén apoyaron su visión.

Este martes, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , participó del “Argentina Week” . El evento, que se desarrolló en Nueva York, Estados Unidos , reunió a inversores, bancos, empresas y funcionarios y fue inaugurado por el presidente de la Nación, Javier Milei.

Tras su paso, el mandatorio provincial aseguró que la gira fue positiva y destacó que “nos consultaron muchas empresas y hemos avanzado con algunas de ellas”. Al mismo tiempo, remarcó que “ Neuquén siempre despierta mucho interés” en el mundo.

En sintonía, Figueroa explicó que, si bien en esta gira se concentraron los esfuerzos en el gas y el petróleo, desde la provincia se trabajó “la posibilidad de ofrecer turismo y también minería”. Dijo que el evento es “una oportunidad para dar a conocer toda la potencialidad que tienen Neuquén y los neuquinos para brindar energía al mundo”.

El objetivo de “Argentina Week” fue promover oportunidades de inversión en rubros estratégicos del país, con especial foco en el sector energético. El encuentro fue organizado por la embajada argentina en Estados Unidos junto con bancos internacionales.

Respaldo empresarial

Tras su paso por el evento, la Federación de Cámaras Empresarias del Neuquén (FECENE) respaldó al gobernador en la búsqueda de inversiones para Vaca Muerta. En un comunicado emitido esta tarde, los empresarios aseguraron que “defender el trabajo neuquino es defender el desarrollo de Neuquén”.

La entidad empresarial señaló que el crecimiento de la industria energética debe traducirse en más oportunidades para las firmas de la provincia, mayor generación de empleo y un fortalecimiento real de la cadena de valor local.

Desde FECENE remarcaron que Neuquén se consolidó como el principal motor energético del país, por lo que consideraron fundamental que ese desarrollo tenga como protagonistas a los trabajadores y al entramado empresarial neuquino.

En ese marco, la federación reafirmó su compromiso de seguir impulsando un modelo de crecimiento que priorice la producción, el empleo y el fortalecimiento del sector empresarial de la provincia.

Reunión clave

En el marco de su agenda en Nueva York, el gobernador Figueroa mantuvo también una reunión con Harold Hamm, presidente de Continental Resources, una de las empresas pioneras en el desarrollo del shale en Estados Unidos. El encuentro tuvo como objetivo evaluar oportunidades de inversión en la provincia y fortalecer el posicionamiento de Neuquén en el escenario energético internacional.

Tras la reunión, el mandatario neuquino destacó la importancia de generar vínculos con compañías que lideraron la revolución del shale. “Seguimos abriendo puertas al mundo para nuestra energía”, señaló Figueroa y remarcó que Neuquén se encuentra en el radar de las empresas que impulsaron el desarrollo del shale en Estados Unidos.

La actividad se dio en el marco de la gira institucional que el gobernador realizó en la ciudad estadounidense junto al presidente Javier Milei y otros gobernadores argentinos, con el objetivo de promocionar el potencial productivo de las provincias, atraer inversiones y fortalecer la relación con empresas del sector energético y tecnológico.