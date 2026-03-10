Judiciales rechazaron los cinco bonos y comienzan el plan de lucha con una movilización

Será este miércoles con concentración, a partir de las 7.30 frente a la sede del Registro del Automotor, en Basavilbaso 295 de Neuquén.

Los empleados judiciales rechazaron este martes, en plenario de todos los secretarios generales de la provincia, la última propuesta del Tribunal Superior de Justicia ( TSJ ), y resolvieron comenzar con un paquete de medidas de fuerza que se extenderá hasta el próximo lunes.

El secretario general de Sejun, Santiago Alonso, explicó que el plenario, que estaba dispuesto para el día viernes de la semana pasada, pasó para este martes, cuarto intermedio de por medio para que puedan participar de todas las circunscripciones de la provincia.

“Resolvimos en el plenario de esta mañana en Amuc, donde participaron más de 230 compañías y compañías judiciales de toda la provincia, que rechazamos por amplia mayoría la propuesta salarial que nos había hecho el jueves de la semana pasada el TSJ”, detalló Alonso a LM Neuquén .

El dirigente de los judiciales dijo que resolvieron una movilización a las puertas del tribunal con el plenario en su conjunto a los a los efectos de presentar formalmente el rechazo a la propuesta que les habían hecho.

Agregó que; “En segundo lugar, se resolvió un paquete de medidas para continuar con nuestro plan de lucha de acá hasta el lunes de la semana que viene”.

El sindicalista dijo que las medidas de fuerza constarán de efectuar asambleas permanentes en todas las circunscripciones y en todas las dependencias del Poder Judicial de la provincia de Neuquén. E indicó que este miércoles se concentrarán, a las 7.30 de la mañana, en las puertas del registro de la propiedad inmueble, en Basavilbaso 295 de esta ciudad.

SEJUN Protesta en TSJ 03.jpg Claudio Espinoza

A eso se le suman las asambleas en los lugares de trabajo permanente en todas las dependencias, nosotros a partir del jueves y el viernes vamos a hacer recorridas de la por todas las dependencias y por todas las localidades de la provincia.

Rechazaron cinco bonos

Alonso indicó que "la última la propuesta del tribunal fueron los mismos bonos que se nos había ofrecido. Eran bonos de 400 mil pesos uno pagadero en marzo y otro en septiembre. Se le sumaban a estos dos bonos de 290 mil pesos sujetos a IPC, por capacitación tecnológica, y se le sumaba un quinto bono de 350 mil pesos”.

Sumado a una ayuda escolar extraordinaria por hijo. Además, una serie de compromisos de parte del tribunal como la apertura de una mesa técnica para hacer los análisis de planta y el compromiso empezar a trabajar respecto a la apertura del convenio colectivo de trabajo.

“En esta propuesta, que nos hace el tribunal, los compañeros y las compañeras dentro del debate que se dio fue que resulta ser insuficiente. Atento a la pérdida de poder adquisitivo”, argumentó y agregó que se trata de montos no remunerativos ni bonificables, es decir, que no repercute en el salario básico.

El secretario general sostuvo que Sejun es "la única organización sindical que no ha tenido la posibilidad de recuperar ese salario perdido que se viene arrastrando desde aquel IPC en el 2024".