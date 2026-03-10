Sobreseyeron a un policía en un caso de abuso policial y su compañero está complicado

Se trata de dos efectivos de Chos Malal acusados por excederse contra dos personas durante un operativo de rutina.

El avance de la investigación contra dos policías de Chos Malal señalados por un violento episodio, tuvo un leve giro en las últimas horas. La fiscalía agravó la acusación contra uno de ellos y sobreseyó al otro por falta de prueba. Los detalles del hecho.

La fiscal del caso Natalia Rivera reformuló este martes la acusación contra el policía Bruno Muñoz por el delito de vejaciones y apremios ilegales y pidió el sobreseimiento del sargento primero José Jorge Osés , al considerar que el análisis de los videos y de los testimonios reunidos durante la investigación no permite sostener la imputación en su contra.

El planteo fue realizado durante una audiencia de control del plazo de la investigación. El juez de garantías Juan Pablo Balderrama hizo lugar a los planteos del Ministerio Público Fiscal.

La causa se inició el 15 de septiembre de 2025, cuando la fiscalía formuló cargos contra ambos policías por hechos ocurridos el 14 de junio de ese año por la madrugada, en la esquina de Belgrano y Sarmiento de la localidad del norte neuquino.

natalia rivera fiscal.jpg

Según la investigación, un varón y una mujer se encontraban dentro de un vehículo estacionado cuando, durante un patrullaje, los policías se acercaron para solicitar documentación. En ese contexto, se produjo un forcejeo con el conductor y, de acuerdo con la imputación sostenida por la fiscalía, el imputado Muñoz le dio golpes de puño en el rostro a través de la ventanilla al varón y luego extrajo a la mujer del vehículo.

Al hacerlo, la hizo caer al suelo, la arrastró por el piso y la esposó contra el automóvil.

Para la fiscalía, ese accionar constituyó un trato abusivo, denigrante y humillante hacia las víctimas. De esta manera, Muñoz quedó imputado como autor del hecho.

Durante la audiencia también se realizó un control del plazo de la investigación. A pedido de la defensa, el juez resolvió prorrogar la etapa investigativa por un mes para que se incorporen nuevas medidas de prueba vinculadas al análisis de videos y a un sumario administrativo policial, previo a cerrar el plazo preparatorio.

fiscalia chos malal -VALIDA 1200- La investigación por el hecho fue llevada adelante por la fiscalía de Chos Malal.

Las víctimas cuentan con representación particular, que interviene como querellante en el proceso.

Un policía recién recibido acusado de intento de homicidio en Chos Malal

El primero de marzo la fiscalía formuló cargos por intento de homicidio contra tres hombres involucrados en una brutal golpiza ocurrida el domingo por la mañana en la estación de servicio YPF de Chos Malal. Tras la audiencia, se conoció que uno de los imputados, un agente de la Policía de Neuquén, tuvo un rol decisivo en el ataque.

El policía, aunque no es señalado como quien propinó los golpes al hombre de 30 años, habría tenido un papel determinante en la secuencia de violencia, según surge de la instrucción penal. Su detención se dio en el marco de los allanamientos realizados en viviendas del Barrio Uriburu y una en zona centro.

La víctima es un hombre de unos 30 años, quien fue atacado por tres jóvenes de entre 18 y 23 años en la madrugada del pasado 1° de marzo, entre las 06.22 y las 7 en el comercio de la estación de servicio Ordoñez, en la zona de Bartolomé Mitre y General Paz. Tras una discusión que comenzó dentro de la Tienda Full y luego, se trasladó a la vereda de enfrente.

pelea chos malal El brutal ataque de tres jóvenes ocurrió en la estación de servicio YPF Ordóñez de Chos Malal.

La fiscalía reconstruyó que, luego de una pelea inicial, la víctima intentó ingresar de nuevo al shop cuando fue perseguida por dos hermanos: A.C e I.C, que la alcanzaron a la altura de la puerta del comercio y, actuaron sobre seguro y a traición.

A.C. —principal imputado— le asestó por la espalda, un golpe certero en la cabeza con una botella de vidrio. Pero A.C le propinó un golpe por la espalda en la zona de la cabeza con una botella de vidrio.

Cuando la víctima cayó, tanto A.C como I.C le dieron patadas en la cabeza y en el cuerpo con la intención de matarla, objetivo que no se cumplió por la intervención de terceros.

En tanto, al policía, la fiscalía le atribuyó haber facilitado el ataque mediante un llamado telefónico y el señalamiento de la víctima, lo que fue calificado por el juez interviniente como una participación secundaria.