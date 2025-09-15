Chos Malal: acusaron a un policía de hacerse el Crawford contra Canelo y reducir a un hombre

Según la fiscalía, le dio cuatro golpes de puño en el rostro. En tanto, también le atribuyen a él y otro agente, haber arrastrado a una mujer para esposarla.

Dos policías de Chos Malal fueron acusados de protagonizar una salvaje detención, que incluyó piñas a un hombre y una colocación de esposas por la fuerza a una mujer que, previamente, fue arrastrada.

Durante una audiencia realizada el viernes, la fiscal del caso Natalia Rivera acusó a dos integrantes de la Policía de Neuquén por golpear y maltratar a un hombre y a una mujer durante un procedimiento en la vía pública.

Los hechos, para la fiscalía, encuadran en el delito de vejaciones y apremios ilegales en calidad de coautores (artículos 144 bis y 45 del Código Penal).

El juez de garantías Juan Pablo Balderrama tuvo por formulados los cargos en los términos presentados por la fiscal y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

Las víctimas cuentan con representación particular, que actuó como querellante y adhirió a la acusación fiscal.

Un oficial a lo Canelo

Según la imputación, los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2025 por la madrugada, en la esquina de las calles Belgrano y Sarmiento de la ciudad de Chos Malal. En ese momento, un hombre y una mujer se encontraban dentro de un vehículo estacionado.

Mientras realizaban un patrullaje, cerca de las 6 de la mañana, el sargento primero José Jorge Oses se acercó al auto y les solicitó la documentación, pidiendo al hombre que descendiera. Ante la negativa, Oses abrió la puerta del conductor y forcejeó con él.

“A los pocos minutos se sumó al procedimiento el oficial Bruno Muñoz, quien, según la imputación, introdujo su brazo en el vehículo y le dio al menos cuatro golpes de puño en el rostro al hombre. Luego, Muñoz abrió la puerta del lado del acompañante, tomó a la mujer, la extrajo del habitáculo provocando su caída, la arrastró por el piso y la esposó contra el vehículo”, resaltaron desde el Ministerio Público Fiscal sobre el incidente más violento.

Para la fiscalía, este accionar constituyó “un trato abusivo, denigrante y humillante”, que derivó en lesiones a las víctimas y que encuadra en el delito de vejaciones y apremios ilegales.

El juez Balderrama aceptó la formulación de cargos y dispuso que la investigación se extienda por cuatro meses a fin de reunir las pruebas necesarias antes de la próxima instancia judicial.

Vejaciones en la mira

Una de las últimas causas por vejaciones que terminó con la condena de un policía se tramitó en 2022 por un hecho ocurrido en San Martín de los Andes.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal Rocío Rivero y el efectivo policial acusado fue declarado responsable de abusar de sus funciones al realizarle vejaciones a un joven en el marco de un procedimiento.

El delito por el cual la representante del MPF requirió la declaración de responsabilidad fue vejaciones calificadas por la violencia ejercida, en carácter de autor.

El hecho que se le atribuyó al uniformado había ocurrido el 30 de julio de 2020 cerca de las 2:15, en la ciudad de San Martin de los Andes y en el marco de un procedimiento policial en el que se investigaba la posible comisión de un delito.