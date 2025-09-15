Incidente al borde de la tragedia en la carrera homenaje en Cutral Co: qué dijeron desde la organización

José Navarrete, presidente del Club Deportivo y Cultural Municipal, relató cómo vivieron el momento en que un auto irrumpió en plena competencia ciclista.

La carrera ciclística que se desarrolló este domingo en Cutral Co tenía un sentido especial: se organizó en homenaje al intendente José Rioseco, a dos años de su fallecimiento. Lo que debía ser una jornada de deporte y memoria se vio alterado por un episodio inesperado. Un conductor a bordo de un Hyundai se cruzó en medio del recorrido y generó escenas de tensión que derivaron en una persecución por varias calles de la ciudad.

José Navarrete, presidente del Club Deportivo y Cultural Municipal, habló sobre lo sucedido y transmitió la preocupación que generó en la organización y en la comunidad. “Gracias a Dios no lamentamos nada, pero fue algo muy, muy de película”, expresó en diálogo con LU5 .

El dirigente recordó que el vehículo particular apareció en plena ruta 17, en un tramo donde el pelotón ya estaba acompañado por móviles de Protección Civil y por agentes motorizados de la Policía. “Primero esquivó al auto que iba abriendo paso con sirena y luces, después a seis motociclistas de la policía, y enseguida se metió en contramano, en dirección al pelotón”, describió.

Navarrete insistió en que no fue un descuido repentino, sino una maniobra consciente y muy riesgosa: “Lo que se ve en el video es apenas un fragmento. Ese vehículo ya venía esquivando autos y motos desde cinco kilómetros antes”.

El club y el municipio habían trabajado con anticipación para que la prueba se desarrollara con seguridad. “Dos meses antes empezamos a difundir la carrera y toda la semana previa estuvimos hablando de la logística de la ruta”, contó Navarrete.

Recordó además que no era la primera vez que enfrentaban situaciones de inconsciencia al volante durante competencias deportivas. “Ya había pasado en la Vuelta al Valle hace un par de años, en la misma ruta. Por eso reforzamos la seguridad. Había diez motociclistas de la policía más móviles de Protección Civil”, detalló.

Una persecución de película

El conductor del Hyundai no se detuvo en ningún momento y hasta buscó huir por caminos alternativos. “Se lo veía fuera de sus cabales, un chico joven, con un auto de alta gama, tirando piedras por todos lados porque se metió al camino de tierra y hacía zigzag para escapar”, relató el presidente del club.

La persecución se extendió durante más de 20 kilómetros. Según Navarrete, “la policía estuvo detrás de él desde la ruta hasta que entró al barrio Pueblo Nuevo, donde finalmente lo detuvieron”. Durante el operativo, un policía motorizado sufrió una lesión en una mano.

Un segundo pelotón en riesgo

Lo más grave, señaló el dirigente, es que no solo estuvo en peligro la categoría libre que integraba el primer pelotón de ciclistas. “Quince kilómetros atrás venía otro grupo, el pelotón de damas, acompañado por otra camioneta de Protección Civil y cuatro motos más. Este mismo auto pasó también por ahí. Si no lo frenaban, podía haber causado una tragedia”, advirtió.

Navarrete remarcó que tanto él como otros integrantes de la organización quedaron conmocionados: “Con mi señora estábamos en el control y nos asustamos mucho porque atrás venían todas mujeres. La verdad es que íbamos a una velocidad que nunca habíamos alcanzado para tratar de ver qué pasaba, pero ni siquiera las motos podían darle alcance”.

El impacto en la comunidad

El episodio generó debate en redes sociales y cuestionamientos sobre la organización. Navarrete buscó llevar claridad: “El operativo estaba dispuesto, había motos, móviles, banderilleros. Lo que ocurrió fue producto de la inconsciencia de una sola persona”.

El dirigente valoró la rápida reacción de la Policía y de los equipos de apoyo. “A pesar del susto, se actuó rápido y se pudo detener al automovilista antes de que ocurriera lo peor. Pero fue una situación muy fea que nos obliga a seguir reforzando la seguridad”, sostuvo.