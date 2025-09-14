Se cruzó de frente al pelotón de una carrera de bicis: huyó y desató una persecución

La peligrosa maniobra ocurrió sobre la ruta 17, allí un automovilista invadió el recorrido de ciclistas. Un motorista resultó herido en la persecución.

Un vehículo particular generó tensión en una competencia ciclística organizada por la Municipalidad de Cutral Co tras realizar una maniobra riesgosa en la Ruta 17 . El conductor fue perseguido por la Policía , que lo interceptó en el barrio Pueblo Nuevo, lo demoró y secuestró el rodado.

Ocurrió este domingo, mientras se desarrollaba la prueba ciclística que reunió a decenas de corredores de la región. Según informaron desde la organización, el ocupante de un Hyundai, en lugar de esperar en la banquina a que pasara el pelotón, decidió ingresar al carril contrario y se metió entre los vehículos de apoyo que acompañaban a los corredores.

“Debió quedarse en la banquina y esperar que pase el pelotón, pero, en vez de eso, se metió en contramano” , señalaron desde el municipio al describir la maniobra, que generó preocupación entre ciclistas, organizadores y personal de seguridad vial. La situación fue advertida rápidamente por quienes acompañaban el recorrido, ya que el automóvil irrumpió en un momento clave de la competencia.

Apenas cometido el cruce, los motociclistas del Sistema de Emergencias, que también formaban parte del operativo de acompañamiento, salieron detrás del vehículo para advertirle que frenara. Sin embargo, lejos de detenerse, el conductor continuó su marcha y buscó escapar de la zona de la carrera.

SFP Cutral Co transito.JPG Sebastián Fariña Petersen

La Policía tomó intervención inmediata y desplegó un operativo para ubicar el automóvil. La persecución se extendió por varias calles de Cutral Co hasta que finalmente lograron interceptarlo en la intersección de Challiol y Poma, en el barrio Pueblo Nuevo. Allí se concretó la demora del conductor, quien quedó a disposición de las autoridades.

Un motorista lesionado

En medio del procedimiento policial, un motorista resultó herido en una mano. Si bien la lesión no fue de gravedad, debió recibir asistencia médica. La situación reflejó el nivel de tensión que atravesó el operativo para frenar al vehículo y resguardar a los participantes de la competencia.

El Hyundai fue secuestrado y quedó bajo resguardo policial mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no se dieron a conocer los datos personales del conductor ni se informó si quedó imputado por el hecho.

Desde la organización de la carrera remarcaron la peligrosidad de la maniobra y el riesgo al que se expusieron no solo los ciclistas, sino también el personal de apoyo y los espectadores que seguían el desarrollo de la competencia a la vera de la ruta. “La prioridad siempre es la seguridad de los corredores y del público. Por eso se pide a los conductores que respeten las indicaciones en este tipo de competencias”, subrayaron.

Además, destacaron la rápida respuesta de los motociclistas del SEM y de la Policía, quienes lograron evitar que el incidente pasara a mayores. “Podría haber sido una tragedia si el auto impactaba con algún corredor”, enfatizaron fuentes municipales.