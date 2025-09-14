Una mujer alcoholizada perdió el control de su auto y quedó colgada sobre un canal en Centenario

El insólito accidente tuvo lugar en la madrugada de este domingo. La licencia de conducir de la mujer fue secuestrada tras realizarle un control de alcoholemia. De cuánto fue.

Una mujer de 26 años protagonizó un accidente de tránsito en la madrugada de este domingo que podría haber terminado en la peor tragedia. Todo comenzó cuando perdió el control su vehículo Chevrolet Corsa al ingresar por la Avenida Libertador en la ciudad de Centenario .

Según informaron testigos, la conductora circulaba a gran velocidad y en aparente estado de ebriedad al intentar tomar una curva, lo que provocó que el auto volcara y quedara parcialmente suspendido sobre un canal de riego. Afortunadamente, la mujer no sufrió lesiones.

Respecto al vehículo , quedó en una posición comprometida que dificultó su retiro inmediato. Personal policial y de emergencias llegó al lugar para asistirla y asegurar la zona, evitando riesgos mayores.

centenario alcoholemia (4)

Se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultados superiores al límite permitido por la Ley Nacional de Tránsito. La conductora fue notificada por la infracción y el vehículo quedó retenido, a la espera de los procedimientos correspondientes.

Este hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente en calles transitadas y a alta velocidad, y refuerza la importancia de la prevención y la responsabilidad al volante para evitar accidentes graves.

Operativos de alcoholemia en Centenario: de cuánto fue el caso más alto del fin de semana

Este fin de semana se realizaron fuertes operativos de alcoholemia en la ciudad de Centenario. El caso que más resonó por su alta graduación tuvo lugar en la madrugada de este domingo.

En este control estuvo presente personal de la Secretaría de Transporte, Tránsito y Bromatología y el procedimiento fue coordinado por inspectores de la Municipalidad y Comisaría Quinta.

Como resultado, se realizaron 18 actas contravencionales por infracciones varias. Por alcoholemia, siete vehículos fueron secuestrados por dar positivo durante el operativo de tránsito en la esquina de las calles Honduras y 9 de Julio del barrio Sarmiento. La alcoholemia de más alta graduación resultó de 1,27 gramos de alcohol en sangre, seguido de otro conductor que arrojó un 1,20 gramos.