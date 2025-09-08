Una mujer mató a golpes a su hijo y recibió prisión perpetua

Lidia Raquel Cardozo fue condenada por el homicidio calificado de su hijo de 11 años, Leonel Francia, en un caso que conmocionó a la provincia de Salta.

La mujer declaró ante los jueces y negó haber ejercido violencia contra su hijo.

La justicia de Salta condenó a prisión perpetua a una mujer , tras ser hallada responsable del homicidio calificado de su hijo de 11 años , Leonel Francia . El caso generó gran conmoción ya que lo mató a golpes.

La mujer, identificada como Lidia Raquel Cardozo cometió el crimen el 31 de agosto de 2023 en la zona sudeste de la capital provincial.

El fallo fue emitido por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello , quienes además ordenaron que la mujer sea incorporada al Banco de Datos Genéticos , una medida clave en casos de delitos graves.

Cómo fue el juicio y qué pidieron las partes

Durante el proceso, el fiscal penal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, representó al Ministerio Público Fiscal y sostuvo la acusación por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo. El funcionario pidió la máxima condena prevista en el Código Penal.

La querella acompañó ese pedido y reclamó también la prisión perpetua para Cardozo. Por su parte, la defensa de la mujer solicitó su absolución por el beneficio de la duda o, en forma subsidiaria, la consideración de atenuantes por emoción violenta.

Mató a su hijo. La madre de Leonel en una de las audiencias del juicio que la condenó a cadena perpetua.

Tras la deliberación, los jueces dieron a conocer el veredicto: Lidia Raquel Cardozo fue condenada a prisión perpetua y, en el mismo fallo, se dispuso su registro en el Banco de Datos Genéticos.

La declaración de la mujer

En la última audiencia, Cardozo pidió declarar y el Tribunal aceptó su solicitud. Frente a los jueces, la mujer negó haber ejercido violencia física o malos tratos verbales contra su hijo.

Según su relato sobre el día del hecho, Leonel se habría golpeado en la casa y ella no se dio cuenta de la gravedad.

La imputada aseguró quepensó que las manchas de sangre que vio en su casa eran de su perra en celo y nunca sospechó de la gravedad de la situación del nene. Para la madre, la muerte de su hijo fue un trágico accidente doméstico.

El caso

El crimen de Leonel ocurrió el 31 de agosto de 2023 en barrio Solidaridad. Ese día, Leonel fue trasladado al hospital Papa Francisco con una grave lesión en la cabeza pero no hubo nada que los médicos pudieran hacer para reanimarlo.

Mató a su hijo Leonel tenía 11 años cuando fue brutalmente asesinado a golpes por su madre.

La autopsia confirmó que murió por un traumatismo en la cabeza causado por una lesión punzopenetrante.

Una mujer mató a puñaladas a su hijo de 14 años

Una mujer asesinó a su hijo de 14 años a puñaladas. El menor estaba en la casa con el fin de cuidar a su madre para que ella no se lastime a sí misma.

El crimen ocurrió en una humilde casa en el Barrio Obrero de la provincia de Córdoba, donde vivía la mujer. El chico se llamaba Aaron Benjamín Alaniz y había cumplido 14 años en junio. Fuentes policiales revelaron que la mujer estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

“Hubo alguna falla en el tratamiento o le faltó la medicación, porque el hijo se quedaba con ella para cuidarla por su patología”, comentaron fuentes consultadas por Infobae.

Casa de la provincia de Córdoba, donde ocurrió el crimen. Casa de Córdoba donde la mamá asesinó a su hijo.

También dijeron que por eso, el fiscal Pablo Jávega de la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, solicitó una pericia psiquiátrica para la María Juárez, de 47 años. Se cree que recién se hará la próxima semana.

Asimismo, se conoció que la mujer permanece detenida con custodia policial en el área de Salud Mental del Hospital San Antonio de Padua. También informaron que el fiscal requirió la historia clínica de la paciente que era atendida en el centro de salud regional de Río Cuarto.