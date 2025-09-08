El dólar en vivo: la reacción del día después a la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires

El “dólar cripto”, una cotización clave cuando los bancos y casas de cambio están cerrados, experimentaba el domingo por la noche una fuerte disparada como consecuencia del triunfo claro del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que puede complicar las reformas de mercado impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
Sube el dólar oficial e impacta en otras cotizaciones
En el Banco Nación, la moneda extranjera escala a 1.460 pesos. En tanto, el dólar blue cotizaba a 1.360 pesos, mientras que el dólar MEP a 1.383,33 pesos; el CCL a $1.385,55 y el cripto a $1.425.
Por su parte, el dólar tarjeta cotizaba a 1.898 pesos.
