en vivo economía LA MAÑANA | NEUQUEN - 8 de septiembre de 2025 - 08:15

El dólar en vivo: la reacción del día después a la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires

La moneda extranjera experimentó subas en el mercado paralelo. Expectativas del sector ante la incertidumbre camino a octubre.

Todos atentos a la cotización del dólar este lunes pos elecciones

EN VIVO

El “dólar cripto”, una cotización clave cuando los bancos y casas de cambio están cerrados, experimentaba el domingo por la noche una fuerte disparada como consecuencia del triunfo claro del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que puede complicar las reformas de mercado impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Esto preanunciaría que este lunes la divisa norteamericana tendrá distintas variaciones desde las 10:00 cuando abrieron los mercados de divisas.

Esta cotización empezó a despegarse del cierre oficial de la moneda del viernes último, una variable considerada clave por el equipo económico conducido por el minstro Luis Caputo.

Sube el dólar oficial e impacta en otras cotizaciones

En el Banco Nación, la moneda extranjera escala a 1.460 pesos. En tanto, el dólar blue cotizaba a 1.360 pesos, mientras que el dólar MEP a 1.383,33 pesos; el CCL a $1.385,55 y el cripto a $1.425.

Por su parte, el dólar tarjeta cotizaba a 1.898 pesos.

Abrió el dólar con fuerte alza

En las pizarras del Banco Nación, el dólar abrió a 1.450 pesos este lunes pos elecciones.

Sube el riesgo país

El Riesgo País de la Argentina superaba los 1.000 puntos producto de la caída del precio de los bonos de la deuda pública tras el resultado de la elección del domingo en la provincia de Buenos Aires.

Si bien el presidente Javier Milei ratificó el rumbo económico, los inversores temen que el Gobierno puede verse forzado a ampliar el gasto público y entrar en dificultades para pagar los vencimientos de deuda.

La desconfianza ya se había manifestado en las ruedas previas a la elección, que llevó al indicador del JP Morgan a quedar por encima de los 900 puntos. Este salto del ponderador de riesgo era el esperado por los analistas en caso de un triunfo del peronismo por más de 10 puntos.

Si bien la elección que definirá la conformación del Parlamento Nacional será la del 26 de octubre, esta foto del escenario político es tomada como una advertencia por el mercado de que Milei no tendrá un panorama sencillo para llevar adelante un programa económico “market-friendly".

"Nada va a cambiar"

Tras confirmarse la dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió este domingo por la noche de urgencia a intentar calmar los mercados con un mensaje en sus redes sociales: “Nada va a cambiar en lo económico”.

El posteo del ministro, publicado pasadas las 22:00, busca frenar una corrida cambiaria en la apertura del lunes. “Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”, completó.

Según se supo, el mensaje es una respuesta directa al dólar cripto, que “voló” este domingo por la noche tras conocerse la derrota, rompiendo el techo de $1.460 y rozando los $1.500.

