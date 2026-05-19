¿Las mayúsculas llevan tilde? La RAE aclaró en un comunicado la forma correcta de escribirlas

La RAE (Real Academia Española) se expresó acerca de las mayúsculas y explicó en un artículo en su sitio web oficial si deben llevar tilde o no.

Recientemente, la Real Academia Española ( RAE ) puso a disposición de los lectores una nueva herramienta que agiliza la consulta y resolución de las dudas lingüísticas formuladas a la institución . Y entre tantos artículos publicados en su sitio oficial, puede leerse el referido al tópico de esta nota: según la RAE , ¿las mayúsculas llevan tilde ?

Cabe resaltar que el sistema de consultas lingüísticas de la RAE recopila las dudas y preguntas que los hispanohablantes realizan a la RAE a través de la red social X y la página web institucional.

El sistema de consultas lingüísticas de la RAE recopila las dudas y preguntas que los hispanohablantes realizan a la RAE a través de la red social X y la página web institucional.

Según la RAE, ¿las mayúsculas llevan tilde?

Para la RAE (Real Academia Española) todas las mayúsculas deben llevar tilde. La RAE puntualiza que no existe ninguna razón hoy por la que no se deban tildar.

En un artículo publicado en su sitio web oficial, la RAE precisa que, puesto que la mayúscula y la minúscula son únicamente distintas realizaciones de un mismo grafema, no existe motivo alguno por el que las palabras escritas en mayúsculas deban recibir distinto tratamiento en lo que al uso de la tilde o la diéresis se refiere. Las reglas de aplicación de ambos diacríticos rigen para todas las palabras, con independencia de la forma en que estén escritas.

Por este motivo, destaca la RAE, el empleo de la mayúscula no exime de poner la tilde cuando así lo exijan las reglas de acentuación gráfica: CÓRDOBA, Álvaro. Del mismo modo, las letras mayúsculas se escribirán con diéresis si así les corresponde: ANTIGÜEDAD, PINGÜINO. Estas normas son igualmente aplicables a los textos escritos en versalita.

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Palabras que se escriben en mayúscula y no llevan tilde, según la RAE

Según lo subraya la RAE, sólo las siglas escritas íntegramente en mayúsculas no llevan nunca tilde, ni siquiera cuando la letra en la que recae el acento prosódico de la sigla es la inicial de una palabra que se acentúa gráficamente en la expresión desarrollada.

Así, se escribe CIA (y no CÍA), sigla del inglés Central Intelligence Agency; ENAF (y no ‍ENÁF), sigla de Escuela Nacional de Árbitros de Fútbol.

RAE. Para la RAE (Real Academia Española) todas las mayúsculas deben llevar tilde.

Por otra parte, la RAE apunta que los acrónimos lexicalizados -las siglas que, por su carácter pronunciable, se han incorporado al léxico general como nombres comunes o propios- se someten, como cualquier otra palabra, a las reglas de acentuación gráfica; por lo tanto, llevarán tilde cuando les corresponda, tanto si se escriben en minúsculas como si aparecen en un texto escrito enteramente en mayúsculas.

Y cita varios ejemplos. Uno de ellos es la palabra módem, MÓDEM (‘aparato que convierte las señales digitales en analógicas y viceversa’, acrónimo del inglés mo[dulation] + dem[odulation]). Como es natural, al haber abandonado su condición original de siglas, se regirán por las normas generales de uso de mayúsculas y minúsculas; es decir que solo se escribirán enteramente en mayúsculas por las mismas razones que el resto de las palabras.