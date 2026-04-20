¿Sobretodo o sobre todo? La RAE terminó con las dudas y explicó cómo escribirlo

¿Sobretodo o sobre todo? La RAE aclaró cuál es la forma correcta de escribirlo

La riqueza de la lengua española suele generar confusiones a la hora de escribir o utilizar determinados términos. Qué pasa con el término "sobretodo" o "sobre todo" . Ante esta situación, la Real Academia Española ( RAE ) salió a terminar con todas las dudas.

Aunque se escriben de distinta manera, las dos son válidas y correctas . Sin embargo, su significado cambia dependiendo de si es toda junta o separada, por lo que es importante saber cuál utilizar en la situación que corresponda. Su correcta elección depende exclusivamente del significado que se quiera transmitir, ya que cumplen funciones gramaticales diferentes.

La institución cultural encargada de velar por la unidad, el buen uso y la evolución del idioma ofrece explicaciones claras y precisas sobre la escritura y la utilización correcta de las palabras. En este ejemplo, la RAE precisa que “sobretodo” escrito todo junto es un sustantivo masculino que se utiliza para designar una prenda de vestir, ancha y larga , que se lleva sobre el traje o la ropa ordinaria, cumpliendo a menudo la función de un abrigo o un impermeable.

rae La aclaración de la RAE sobre las diferencias entre "sobretodo" y "sobre todo".

De acuerdo a su origen etimológico, la palabra se formó por la unión del prefijo sobre- y el sustantivo todo. La composición se debe a la idea de que la prenda se lleva "sobre toda" la demás vestimenta.

Por el otro lado, la expresión "sobre todo" -escrita en dos palabras- es una locución adverbial. Su significado equivale a "especialmente", "principalmente" o "con especialidad". Es la forma que se utiliza para destacar o hacer énfasis en un elemento o idea dentro de un conjunto. Está compuesta por la preposición sobre y el adjetivo indefinido todo.

De esta manera, sus significados no son intercambiables, lo que puede facilitar un mal empleo. La diferencia es sencilla: una es un objeto palpable (la prenda), y la otra, una forma de matizar una idea (la expresión).

Qué es la RAE y cómo hacerle consultas

La Real Academia Española es una institución cultural dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante desde su fundación en 1713 a cargo de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga. Tiene como misión “cuidar que la evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como este ha ido consolidándose con el pasar de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección, y de contribuir a su esplendor”.

Diccionario Real Academia Española RAE La RAE suele utilizar sus redes sociales para aclarar dudas sobre el uso y la escritura de las palabras.

Las personas que tengan dudas sobre la lengua española pueden acudir a la cuenta oficial de la RAE en X (exTwitter) o escribir desde una publicación propia dentro de la misma red social, redactando la duda, agregando el usuario @RAEinforma y añadiendo el hashtag #dudaRAE. La respuesta suele darse dentro del mismo día.

Las nuevas palabras que incorporó la RAE a su diccionario

Sobre el cierre de 2025, el organismo presentó una actualización del Diccionario de la lengua española (DLE), previa a la publicación de la edición 24.ª en 2026. Entre las palabras que se sumaron, se incluyen varios términos asociados a Internet, como loguearse, significado de acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informático. También GIF, streaming, big data y cloud computing.

Otras incorporaciones fueron milenial (generación nacida entre 1981 y 1996), cocachancla (que habla sin pensar), simpa o pagadiós (irse sin pagar), marcianada (algo absurdo o extravagante), turismofobia (rechazo al turista), crudivorismo (dieta de alimentos crudos), microteatro (representaciones teatrales breves), farlopa (sinónimo de cocaína) y eurofobia (rechazo a la Unión Europea).