Rolando Figueroa: "Neuquén es una provincia que atrae inversiones porque las promueve"

Ante empresarios españoles, el gobernador aseguró que desde Neuquén “hemos ido logrando confianza a través del tiempo” para la llegada de inversiones.

“Con condiciones de crecimiento que se van viendo a cada día, Neuquén es una provincia que atrae inversiones porque las promueve”, expresó este martes el gobernador Rolando Figueroa en España , durante un encuentro con inversores que organizó la Embajada de la Argentina en ese país.

El mandatario neuquino destacó que desde el gobierno “nunca hemos cambiado las reglas de juego” y puntualizó que Neuquén cuenta con “un régimen para invertir en la provincia (Invierta Neuquén)”. “La idea de estas conversaciones es que ustedes puedan creer e invertir no solo en Argentina, sino particularmente en Neuquén. Somos una provincia que hemos ido logrando confianza a través del tiempo”, aseveró.

Figueroa compartió el encuentro con el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia y la jefa de la sección Económica, Comercial y de Inversiones de la sede diplomática, María Paula Mac Loughlin.

En su exposición, el gobernador enumeró una serie de logros en sus primeros años de gestión: “Hemos crecido un 31% en el Producto Bruto Geográfico; hemos disminuido 45% la pobreza y 65% la desocupación, con programas específicos de generación de empleo para los neuquinos, con un Instituto Vaca Muerta que va capacitando a nuestra gente para que pueda asumir otro tipo de desafíos, con el programa de becas más importante de toda América”.

Rolando Figueroa en España (1)

Por otra parte, recordó que las provincias son propietarias de los recursos naturales y que “el valor de estos recursos se determina por el mercado internacional, lo que otorga mayor autonomía y capacidad de planificación a nivel provincial”.

“La seguridad jurídica es fundamental para atraer inversiones y garantizar competitividad”, dijo y explicó que “se han realizado reformas legales, como la modificación del Código Procesal Civil y Comercial, incorporando la teoría monista y facilitando la localización del arbitraje, lo que representa un avance pionero en la Argentina y sirve de modelo para la nación”.

Recalcó que “Neuquén es un buen lugar para poder invertir” y afirmó que la provincia es fundamental para la posibilidad de construir “una nueva Argentina”.

Informó que la provincia tiene el 1,5% de la población del país, pero le aporta el 5,2 del Producto Bruto y el 6,4% de las exportaciones. “Pasamos a ser ya la cuarta provincia que más le aporta al Producto Bruto Geográfico y más exporta; con la mayor inversión en obra pública y de ingresos per cápita; la de mayores ventas en supermercados, con los mayores patentamientos de autos”, indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2061872001715753300&partner=&hide_thread=false SOMOS UNA PROVINCIA QUE PROMUEVE LA INVERSIÓN



Nos reunimos en la @ARGenesp con inversores interesados en conocer las oportunidades que ofrece Neuquén y el enorme potencial de crecimiento de nuestra provincia. Neuquén es una provincia que atrae inversiones porque las promueve.… pic.twitter.com/RznXPVGhjZ — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) June 2, 2026

Destacó el impacto del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y la importancia de que se hayan sumado los proyectos del upstream tras el pedido que hizo al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. “Planteamos por qué necesitábamos eso y hubo un impacto muy grande”, dijo.

“Tenemos para ofrecerle al mundo, solo con la roca de Vaca Muerta, seis veces lo que van a consumir Argentina y Chile juntos en los próximos 30 años”, recalcó y consideró que “si no lo monetizamos en este período de transición que tenemos para migrar hacia las energías más limpias, es una cosecha que no levantamos”.

“Estamos atrayendo inversiones y acelerando todo este proceso. Nos está yendo muy bien en este sentido. Se han dado varias condiciones, además de probar que la roca es de primera clase mundial”, manifestó.

“Ahora estamos detrás del proyecto de GNL y estamos muy entusiasmados”, indicó y expresó que “también estamos trabajando en la disminución de la huella de carbono”.

Rolando Figueroa en España (3)

“Vamos a salir con un gas sumamente limpio y eso también contribuye a poder generar una vinculación con Europa”, sostuvo Figueroa y remarcó el trabajo conjunto con Río Negro. “Salir por un puerto patagónico es muy importante, por lo que significa para el mundo también la Patagonia”, manifestó.