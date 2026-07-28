Neuquén afronta otra semana complicada: más nieve, lluvias y 520 camiones varados rumbo a Chile.

Defensa Civil pidió extrema precaución en las rutas, donde se registran bancos de niebla, barro y un fuerte movimiento de vehículos.

Más de 500 camiones varados permanecen a la espera de poder avanzar hacia Chile por el paso internacional Pino Hachado , en medio de una situación que genera complicaciones en Las Lajas, Zapala y Cutral Co . El fuerte movimiento de transporte internacional, sumado a las condiciones meteorológicas adversas, mantiene saturado uno de los principales corredores de la provincia.

Según informó el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, en diálogo con LU5, hay alrededor de 200 camiones detenidos en Las Lajas, otros 200 en Zapala y cerca de 120 en Cutral Co. En total, son aproximadamente 520 unidades distribuidas a lo largo de la ruta hacia el paso fronterizo .

El número podría seguir creciendo porque gran parte de los camiones que habitualmente utilizan el paso Cristo Redentor, en Mendoza, están tomando como alternativa la provincia de Neuquén. Las intensas nevadas y la intransitabilidad en ese cruce internacional provocaron el desvío del tránsito pesado hacia Pino Hachado .

La situación genera un importante desafío operativo, ya que la capacidad de circulación del paso neuquino es mucho menor que la del corredor mendocino. Mientras Cristo Redentor funciona durante las 24 horas y puede recibir entre 1.000 y 2.000 vehículos por día en condiciones normales, por Pino Hachado el máximo registrado hasta ahora fue de unos 170 camiones en una jornada.

El corredor no logra descomprimirse

Durante la tarde del lunes pudieron cruzar cerca de 110 camiones, debido a que el paso fue habilitado recién alrededor del mediodía. Para este martes, en caso de que las condiciones lo permitan, se esperaba el avance de entre 150 y 160 unidades.

Sin embargo, esa cantidad no alcanza para liberar todo el corredor. Incluso con una jornada completa de funcionamiento, resultaría imposible que los 520 camiones acumulados puedan cruzar en un solo día.

La salida de las unidades se realiza de manera progresiva y coordinada desde Las Lajas, Zapala y Cutral Co. En el operativo participan la Policía de Neuquén, la Secretaría de Emergencias y los equipos municipales de Protección Civil.

El objetivo es evitar que todos los camiones avancen al mismo tiempo y provoquen un colapso aún mayor en las rutas o en los sectores cercanos al complejo fronterizo.

Cruz explicó que los vehículos son liberados por tandas desde cada localidad. Primero avanzan los que se encuentran en Las Lajas y luego se habilita la salida progresiva desde Zapala y Cutral Co.

El problema es que, mientras algunas unidades consiguen cruzar, otras continúan llegando desde distintos puntos del país. Por eso, la cantidad de camiones acumulados disminuye lentamente y el corredor no termina de descomprimirse.

El cierre de Cristo Redentor desvió los camiones hacia Neuquén

La masiva presencia de transporte pesado está directamente relacionada con las dificultades en el paso Cristo Redentor. Ante el cierre del corredor mendocino, los camiones de tránsito internacional comenzaron a buscar alternativas para ingresar a Chile.

Pino Hachado se convirtió así en uno de los principales pasos elegidos, a pesar de que su capacidad operativa es mucho más limitada.

De acuerdo con lo señalado por Defensa Civil, existe una reglamentación nacional que establece la derivación progresiva hacia otros pasos cuando uno de los cruces internacionales queda cerrado. Esto explica la llegada constante de camiones que originalmente no tenían previsto circular por Neuquén.

La situación podría mantenerse al menos hasta el 6 o 7 de agosto, ya que en Mendoza se esperan nuevos frentes fríos acompañados por intensas nevadas. Hasta que Cristo Redentor recupere su funcionamiento normal, el flujo de transporte pesado hacia Neuquén continuará siendo elevado.

Cruz recordó que no se trata de una situación inédita. En 2023, también como consecuencia de cierres fronterizos y fuertes nevadas, llegaron a acumularse entre 1.000 y 1.200 camiones en distintos puntos de la provincia. En aquella oportunidad hubo vehículos detenidos en Las Lajas, Zapala, Cutral Co, Arroyito, Añelo, Rincón de los Sauces y sectores cercanos a Catriel.

Más tránsito y mayores riesgos en las rutas

La concentración de camiones coincide además con un importante movimiento de vehículos particulares por las vacaciones de invierno de otras provincias. El aumento del tránsito obliga a reforzar los controles y los operativos preventivos en las principales rutas neuquinas.

Defensa Civil advirtió que hay abundante nubosidad y bancos de niebla en distintos sectores, lo que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes.

Las mayores precauciones deben tomarse en la Ruta Nacional 22, entre Arroyito, Cutral Co y Zapala; en la Ruta Nacional 237; en la Ruta Nacional 40 norte y en los caminos que conducen hacia Las Lajas y Pino Hachado.

Municipalidad de Las Lajas

También se mantienen controles en Buta Ranquil, Barrancas, Junín de los Andes, Aluminé, Villa Pehuenia y Caviahue.

La Secretaría de Emergencias reforzó los recorridos sobre la Ruta 22 debido al crecimiento del tránsito pesado. Además, continúan los operativos sanitarios con personal médico en Las Lajas, Pino Hachado, Zapala y Cutral Co.

Los equipos provinciales también realizan tareas de asistencia a los camioneros que permanecen durante varias horas, e incluso días, a la espera de poder retomar el viaje.

La nieve podría complicar todavía más el cruce

El panorama podría volverse más difícil durante los próximos días. Desde la noche de este martes se espera un nuevo descenso de la temperatura, con lluvias persistentes y formación de nieve en sectores de alta montaña.

Para el miércoles se prevé un aumento de las precipitaciones, mientras que el jueves y el viernes serían los días más complejos, con lluvias y nevadas de mayor intensidad.

Las condiciones meteorológicas podrían provocar nuevas restricciones o cierres temporarios en Pino Hachado, lo que demoraría todavía más la salida de los camiones.

Desde Defensa Civil remarcaron que la habilitación del paso dependerá del estado de la calzada, la visibilidad y las condiciones del lado chileno. Durante el lunes, por ejemplo, el cruce solo pudo comenzar cerca del mediodía debido a las dificultades meteorológicas.

Mientras tanto, el operativo continuará con la liberación gradual de camiones y el monitoreo permanente de las rutas. La prioridad será evitar que la acumulación de vehículos se extienda hacia otros puntos de la provincia y garantizar condiciones mínimas de seguridad para transportistas y automovilistas.