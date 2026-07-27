La nieve acompaña las inversiones y el turismo de esquí espera recuperarse este invierno

La segunda mitad de la temporada de invierno se vive con más nevadas y un incremento en las reservas. Cómo están los precios en los principales destinos.

Aunque más tarde de lo esperado , la nieve finalmente llegó a la cordillera neuquina y desde los centros de esquí esperan recuperarse esta temporada de invierno. Los centros turísticos de Neuquén ya registran entre 60% y 65% de ocupación, y los niveles podrían crecer en las próximas semanas a partir de las buenas condiciones climáticas.

El subsecretario de Turismo de la provincia de Neuquén, Sergio Sciacchitano, dio detalles de una temporada caracterizada por la expectativa. "Es una temporada muy importante porque se hizo una gran preparación previa entre el sector público y privado, sobre todo con una gran cantidad de inversiones que se han hecho para recibir esta temporada de la mejor manera".

El funcionario destacó los avances que permitieron la transformación de los centros de esquí. "Es lo que ha pasado con Chapelo, prácticamente en 9 meses vemos una transformación total. Después de 38 años el cerro volvió a licitarse y se está llevando adelante un plan de inversiones, creo que histórico para el cerro y para San Martín de los Andes, con la instalación de esta nueva telecabina, con el asfalto en el estacionamiento, con toda una área de servicios renovada y más áreas gastronómicas", aseguró en una entrevista con Cumbre.

Detalló que algo similar ocurrió en Cerro Bayo, en cercanías de Villa La Angostura, con la nueva silla cuádruple, y en los centros de Lago Hermoso y Caviahue, que instalaron nuevos cañones de nieve artificial que garantizar la nieve o extienden la temporada. "A eso hay que sumarle todas las obras de infraestructura que viene llevando adelante el Estado Provincial con obras viales y aeroportuarias. Entonces creo que todo ese gran combo hace que que este esta temporada tenga un condimento especial", afirmó.

Federico Soto

Pese a que las inversiones generaban una gran expectativa en materia de ocupación, el factor climático complicó el inicio de la temporada de esquí e incluso algunos cerros tuvieron que hacer aperturas parciales o sólo peatones por la falta de nieve en las pistas.

La nieve atrae a los turistas

El panorama, no obstante, cambió en las últimas semanas, y se espera que nuevas precipitaciones de nieve contribuyan a incrementar el ritmo de reservas en los destinos cordilleranos.

"Esperábamos la nieve para principios de julio. Todas los pronósticos y todos los indicadores daban que teníamos precipitaciones sobre el principio de la temporada", dijo Sciacchitano y agregó que "finalmente eso se fue dilatando y las nevadas llegaron recién la semana pasada y este fin de semana, lo que ha sido una muy buena noticia para todo el sector turístico".

Se espera más nieve a partir de este jueves para toda la cordillera neuquina. Federico Soto

Aunque la falta de nieve desmotivó a algunos turistas a hacer su salida anual para esquiar, las noticias de las últimas nevadas repuntaron las expectativas para los operadores turísticos de la zona. "Esas consultas que eran muchas durante todo el mes de julio se fueron transformando en reservas efectivas, tuvimos una llegada importante de turistas a partir de que se hizo conocido que los centros de esquí tenían nieve", aseguró.

El funcionario agregó: "Estamos transcurriendo esta esta segunda parte de la temporada de buena manera y ojalá la siga porque hace falta más todavía para seguir abriendo espacios y áreas de de esquí".

Entre el Mundial y la necesidad de atraer con los precios

Desde el área de Turismo consideraron que los niveles de ocupación de julio fueron "relativamente importantes" si se tiene en cuenta el contexto, con la falta de nieve, una situación macroecónimca compleja y el Mundial de Fútbol de la FIFA, que motivó viajes al exterior o simplemente el deseo de quedarse en casa para seguir el torneo por televisión.

"Estamos en en el transcurso de una temporada compleja. Hay factores macroeconómicos que sin duda son determinantes", dijo y aclaró que tienen buenas perspectivas para lo que resta de la temporada de invierno.

"Hoy estamos alrededor del 60 o 65% de ocupación, según cada destino. Son números relativamente importantes y creo que poco a poco, a medida que vayamos teniendo más nieve, van a ir aumentando, sobre todo los fines de semana", expresó.

"Va a haber más turismo a partir de que terminó el Mundial, que también fue un evento determinante, sobre todo el principio de la temporada", dijo y aclaró: "Más allá de la gente que viajó, la gente también estaba en "modo Mundial" y muy atenta a lo que sucedía. Entonces, eso también hizo retraer un poco el período de vacaciones".

En un contexto que registra también una merma del poder adquisitivo de los turistas, Sciacchitano destacó el esfuerzo de los operadores por sostener precios competitivos para sostener el flujo de visitantes.

"Creo que el sector turístico ha entendido perfectamente que si no somos competitivos y si no tenemos precios dentro de valores de referencia a nivel nacional, quedamos absolutamente inmediatamente fuera del mercado", dijo y aclaró: "Yo creo que el sector turístico hizo un esfuerzo muy grande para sostener los valores. De hecho, hoy estamos viendo prácticamente cuadros tarifarios muy similares a los del verano, prácticamente sin incremento".

Aunque tradicionalmente se asocia el turismo de esquí con los precios elevados, el funcionario recordó que la temporada de nieve ofrece alternativas también para aquellos que buscan opciones más económicas.

"La provincia tiene servicios y ofertas para todo tipo de bolsillo, para todo tipo de público, para todo tipo de posibilidades. Tener también una oferta integral y federal hace también hoy que que la provincia pueda recibir distintos tipo de visitante, aquel que busca centros de primer nivel lo tiene y los que buscan áreas recreativas o parques de libre también los tienen, obviamente a otros valores", detalló.

A las inversiones en infraestructura y la llegada de la nieve se suma otro elemento que potencia la actividad turística: "Tenemos un calendario de eventos para todo el invierno muy interesante, con eventos deportivos, culturales y gastronómicos. La verdad que los eventos son fundamentales para apuntalar sobre todo las temporadas y los fines de semana".

Entre las actividades se cuentan una corrida en San Martín de los Andes, el tradicional K42 de Villa La Angostura y un evento de Rugby Extreme en la nieve en Caviahue, además del Día del Pinot Noir previsto para el fin de semana largo del 17 de agosto.