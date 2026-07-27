Alerta Ruta 40: por el temporal de nieve, Vialidad Nacional pidió "no transitar" en un tramo de 320 kilómetros

Las peores condiciones están en Chubut. El reporte se extiende a otras rutas nacionales de la provincia y a dos conexiones con pasos fronterizos.

Ruta 40: por el temporal de nieve, Vialidad Nacional pidió "no transitar" en un tramo de 320 kilómetros.

En medio del fuerte temporal de nieve que afecta la zona de la cordillera de Los Andes en la Patagonia argentina y fundamentalmente en la provincia de Chubut , la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) solicitó este lunes 27 de julio de 2026 no transitar en un largo tramo de la Ruta Nacional 40, debido a los riesgos que provocan el clima y el estado de la calzada.

En total, la advertencia del organismo vial abarca cuatro sectores consecutivos que suman 320 kilómetros.

Este domingo, Vialidad Nacional había pedido evitar circular entre el acceso a Esquel (el empalme con la Ruta Nacional 259 ) y El Bolsón -ya en territorio de la provincia de Río Negro, debido a la acumulación de nieve sobre la calzada, la escasa visibilidad y las condiciones meteorológicas adversas.

En el reporte de las 8 de este lunes, se extendió la alerta hacia el sur, también entre Esquel y Gobernador Costa, incluyendo la Ruta 1S40 (la conexión entre la 40 y El Maitén).

La ruta 40, complicada por la nieve.

Según comunicó el organismo, equipos del Plan Integral de Mantenimiento Invernal se encuentran trabajando de manera permanente para despejar la ruta con camiones barrenieve y distribuir sal para evitar que se forme hielo, aunque las intensas nevadas, el viento y la neblina mantienen comprometida la transitabilidad.

No más de 60 kilómetros por hora

En estas condiciones, la DNV remarcó que la circulación solo debe encararse en caso de estricta necesidad o urgencia.

Asimismo, remarcaron que aquellos que, de todos modo, tengan que salir al camino, tienen la obligación de portar cadenas en sus neumáticos.

Para el resto del trazado de la Ruta 40 dentro de la provincia de Chubut, si bien las condiciones no son tan extremas, la Dirección de Vialidad solicitó transitar con extrema precaución y no superar los 60 kilómetros por hora de velocidad.

A lo largo del domingo, además del efecto provocado directamente por la nieve y el clima en general, hubo cortes preventivos en diversos puntos de la ruta para retirar vehículos involucrados en incidentes viales generados por las condiciones climáticas.

Otros caminos afectados en Chubut

El temporal no solo afectó la circulación en la Ruta 40. Otros caminos de jurisdicción nacional en Chubut también se encuentran en condiciones de “evitar circular si no es urgente y necesario”.

En la Ruta 260 de Chubut volcó un camión.

Entre ellos, la Ruta Nacional 259, entre el empalme con la 40 y el límite con Chile (el paso internacional Río Futaleufú).

Allí, este lunes se rehabilitó totalmente la circulación, después de que el domingo debieron cortar la ruta entre Esquel y Trevelin por las nevadas.

Sin embargo, el reporte de las 8 también pide viajar con extrema precaución y únicamente si es inevitable.

La misma situación -”extrema precaución” y “evitar circular”- afecta a la Ruta Nacional 25 entre Tecka y Paso de Indios (160 kilómetros)

En la Ruta Nacional 260, que conecta la Ruta 40 con el paso fronterizo Lago Blanco/Huemules, en el sur de la provincia, se pide extrema precaución por el clima y porque hay grúas trabajando para extraer dos camiones que volcaron en distintos puntos del camino.

Las autoridades recomendaron, en la medida de lo posible, postergar los viajes hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y sea más seguro emprenderlos.