El delegado del SOMU en Puerto Madryn confirmó que al caso del 23 de julio de 2026 en el que perdió la vida un tripulante de 50 años, se suman otros dos muy recientes.

En menos de un mes murieron tres marineros en alta mar: alerta en la flota pesquera de la Patagonia.

La actividad pesquera de la Patagonia está en alerta luego de que, en menos de un mes, tres marineros murieron en alta mar frente a las costas de Chubut y Santa Cruz .

El dato lo confirmó el delegado zonal del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en Puerto Madryn , César Zapata , quien calificó la seguidilla como un hecho inédito para la flota.

"Se murieron tres marineros en menos de un mes frente a las costas del Chubut", advirtió Zapata en diálogo con la radio LU20.

El dirigente sindical explicó que la sucesión de hechos fatales expone la crudeza del oficio y que la comunidad portuaria aguardaba con dolor la llegada a tierra firme del cuerpo del último compañero fallecido, para poder acompañar a su familia.

El último accidente y una búsqueda contrarreloj

El hecho que reavivó la alarma ocurrió el jueves 23 de julio de 2026 y tuvo como víctima a Eduardo Morales, de 50 años.

El trabajador cayó accidentalmente al agua durante maniobras operativas a bordo del buque pesquero Cabo Vírgenes, de la firma Red Chamber Argentina, que operaba a unas 60 millas náuticas de Puerto Madryn, a unas 15 horas de navegación desde la costa.

La emergencia desató un operativo de búsqueda de magnitud inédita en la zona del incidente.

Cerca de 40 embarcaciones civiles, la mayoría pesqueros, que se encontraban en las cercanías abandonaron sus tareas y se sumaron de inmediato para intentar rescatar al marinero.

El peor final en alta mar

Pese al esfuerzo, el desenlace fue el que nadie quería: el cuerpo sin vida de Morales, que era de Sierra Grande, en Río Negro, fue hallado sin vida horas más tarde por la tripulación del pesquero Magdalena.

Según precisó el portal especializado Pescare, el Cabo Vírgenes operaba sobre el límite noroeste de la Subárea 14, abierta a la pesca desde el 10 de junio, en inmediaciones de la posición 45°10′ S y 62°58′ W.

El punto se encuentra aproximadamente 112 millas náuticas al este de la isla Leones, sobre el extremo norte del Golfo San Jorge.

Otros dos marineros muertos en menos de un mes

Apenas cuatro días antes del caso de Morales, la tragedia ya había enlutado a la flota amarilla.

El 19 de julio de 2026 se confirmó el deceso de Gustavo Ortiz, un operario de 37 años que estaba a bordo del buque Mar Esmeralda, a 70 millas de Puerto Madryn.

La autopsia certificó que el marinero sufrió una falla cardíaca aguda no traumática, luego de descompensarse y ser atendido por un enfermero que viajaba a bordo, que no pudo salvarle la vida.

El inicio de la trágica seguidilla

La inusual seguidilla había comenzado el 30 de junio con la desaparición de Juan Carlos Gutiérrez, de 46 años.

El marinero cayó al agua desde el buque congelador Luca Mario en medio de un violento temporal, mientras la embarcación operaba en aguas cercanas a Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz.

Ese episodio activó los protocolos de emergencia del gremio en Chubut y mantuvo en vilo a los puertos de la región durante una semana completa.

Luego de todo ese tiempo, y sin resultados positivos, la Prefectura Naval Argentina dio por concluido el operativo de rastreo.

El cuerpo del trabajador nunca fue encontrado, lo cual hizo aún más terrible la tragedia.

¿Cómo se produjo el accidente más reciente?

Hasta el momento no se ha difundido oficialmente información sobre cómo se produjo el accidente en el que el tripulante rionegrino cayó al mar, circunstancia que es objeto de investigación.

Se espera que con el testimonio de los compañeros de tripulación, una vez llegados a puerto, se pueda esclarecer lo sucedido.

En sus declaraciones radiales, antes del arribo del Cabo Vírgenes a puerto, el Zapata especuló con tres posibles causas: el corte de un cable, una mala maniobra o un descuido.

El marinero Heldi Eduardo Morales tenía 50 años y vivía en Sierra Grande, Río Negro. La Opinión Austral

El representante sindical sí descartó de plano la posibilidad de que el clima haya influido en el incidente y aseguró que las condiciones para la navegación eran óptimas en la zona.

También destacó que al momento del accidente no había ninguna alerta meteorológica vigente.

De hecho, se conocieron videos de la búsqueda organizada por los pesqueros en alta mar —luego con intervención de Prefectura— que muestran un mar calmo.

Lo que sí dificultaba la búsqueda y el intento de rescate era la lluvia, que disminuía la visibilidad en alta mar.

Comunicado de una pesquera

Como en los dos casos anteriores, en el de la muerte de Morales, la empresa para la que trabajaba emitió un comunicado oficial luego del hallazgo del cuerpo, confirmando el incidente.

En el escrito, Red Chamber lamentó el trágico accidente, expresó sus condolencias a “la familia, los amigos y los compañeros de trabajo” de Morales, y remarcó que ya se encuentra brindando “acompañamiento y asistencia a sus seres queridos en este difícil momento, ya que su pérdida representa un profundo dolor para toda la compañía”.

El pesquero Cabo Vírgenes, operdo por Red Chambers.

“Desde el mismo momento en que se produjo el accidente, la tripulación activó de manera inmediata las maniobras de rescate y dio aviso a Prefectura y a las embarcaciones que se encontraban operando en la zona”, remarcó la pesquera.

Red Chamber agradeció a las tripulaciones y empresas que participaron del operativo de búsqueda por su rápida respuesta y su compromiso con la seguridad marítima.

“Se llevó adelante una búsqueda intensa, ininterrumpida y exhaustiva, con la participación solidaria de numerosos buques de la flota pesquera argentina, que acudieron de inmediato para colaborar en las tareas, demostrando profesionalismo, compromiso y solidaridad”, reconoció.

La firma reafirmó su “compromiso con la seguridad y el bienestar de todos sus trabajadores”. ,

E indicó, además, que “colaborará plenamente con las autoridades en el proceso administrativo y legal que corresponda”.