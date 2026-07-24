El responsable del incidente se presentó en la comisaría de Comodoro Rivadavia después de que el video de lo ocurrido se viralizó. Su explicación.

Le pasó por encima a un nene con el auto y siguió de largo: así se lo explicó después a la Policía.

En pocas horas, un grave incidente vial que tuvo como víctima a un nene de seis años generó conmoción y una fuerte polémica en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut , con un responsable que primero se fugó y luego se presentó de manera voluntaria ante la Policía, cuando el video de lo que había hecho se viralizó en redes.

Después de las 21 del jueves 23 de julio de 2026 se produjo el accidente, en la esquina de Padre Corti y la avenida Chile , del barrio Abel Amaya de Comodoro Rivadavia.

Tal como se ve en el video que circuló en Internet, el hombre primero hace compras en LyM , un supermercado ubicado en esa intersección, y se va del lugar a bordo de una Chevrolet Meriva.

Cuando sale del estacionamiento del comercio, al doblar a la izquierda embiste al niño que estaba cruzando la calle de la mano de su mamá, le pasa por encima con una de las ruedas del vehículo y continúa viaje sin siquiera aminorar la marcha.

"Me llama mi mujer diciéndome que habían atropellado a mi hijo. Ellos estaban volviendo de kung fu y se disponían a cruzar la calle porque el colectivo para ahí a media cuadra", le contó Leonardo, el padre del niño, al medio local Adnsur.

Dijo que su esposa le hizo señas al conductor del vehículo para que esperara que terminaran de cruzar, ya que la calle estaba embarrada y resbaladiza y no podían ir demasiado rápido.

"Ella vio como que (el conductor) quiso meter el auto sí o sí, como apurándola. En ningún momento se dio cuenta de que lo habían atropellado, cuando salió acelerando. Pensó que había sido una provocación", agregó.

Recién cuando el pequeño empezó a gritar, la madre tomó cuenta de lo sucedido. Mientras tanto, “el hombre se fue, no paró ni siquiera a ver qué había pasado".

La búsqueda del responsable

El niño debió ser trasladado al Hospital Regional Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, donde los médicos de guardia de Pediatría constataron lesiones en sus piernas y, a las 21.45, alertaron a la Policía de lo ocurrido.

Posteriormente, las autoridades hospitalarias confirmaron que no había fracturas, aunque sí escoriaciones y lesiones en ambos tobillos, por lo que fue dado de alta.

Mientras tanto, el padre comenzó por su cuenta la búsqueda de registros tomados por cámaras de vigilancia que permitieran identificar el vehículo y su conductor.

A su vez, agentes de la Comisaría Quinta de Comodoro Rivadavia fueron al lugar de los hechos y secuestraron imágenes de cámaras ubicadas dentro y fuera del supermercado.

Viralización y confesión

La rapidez con que las imágenes de video circularon en las redes terminó resultando clave para que el propio conductor de la Meriva se presentara de manera voluntaria en la seccional y diera su versión de lo ocurrido.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la Comisaría, a las 0.42 de este viernes 24 de julio, un hombre de 49 años se hizo presente en la guardia de la dependencia para ponerse a disposición de la Justicia.

El hombre admitió que era quien manejaba la Chevrolet Meriva y atropelló al pequeño, pero aseguró que en el momento no se dio cuenta de lo que había ocurrido.

Indicó, asimismo, que recién tomó conocimiento de lo que había protagonizado cuando vio las publicaciones y la repercusión del caso en las redes sociales, motivo por el cual decidió presentarse espontáneamente ante la Policía.

Tras el traslado de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal de Chubut, la fiscalía de Comodoro Rivadavia dispuso la identificación del conductor y el vehículo e inició formalmente la investigación preliminar de los hechos.