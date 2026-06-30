Dijo que otro auto lo había tocado y se negó al control de alcoholemia. Pero los análisis que le hicieron en el hospital revelaron una cifra insólita.

Un policía volcó en el centro de Comodoro Rivadavia: el descomunal nivel de alcohol en sangre que le midieron.

Un accidente ocurrido en la zona céntrica de Comodoro Rivadavia que en principio parecía no tener características extraordinarias, más allá de que el vehículo involucrado terminó volcado de costado, sumó datos más que llamativos al avanzar la investigación, que involucró a un policía de Chubut.

El incidente se había conocido este lunes: durante la madrugada, un automóvil volcó y su conductor explicó que otro auto lo había tocado y por eso perdió el control del suyo.

Con el correr de las horas, se supo que el protagonista del vuelco era agente de policía, y que en el momento del accidente tenía un nivel de alcohol en sangre que, según los especialistas, puede llegar a causar efectos tales como “confusión total, pérdida parcial o total del conocimiento, letargo” y hasta la posibilidad de un coma etílico.

La versión inicial: un toque de otro auto

Alrededor de las 6.15 de este lunes, la Policía de Comodoro Rivadavia, los Bomberos Voluntarios y el servicio de Emergencias debieron actuar tras un vuelco en la esquina de las calles Sarmiento y 25 de Mayo.

El conductor se hallaba dentro del vehículo, pero logró salir por sus propios medios. Fue asistido por personal médico y trasladado a un centro de salud para su evaluación.

En ese momento informaron que se encontraba consciente, orientado y fuera de peligro.

Un policía borracho protagonizó un accidente en Comodoro Rivadavia Un policía borracho protagonizó un accidente en Comodoro Rivadavia.

Trascendió, sin embargo, que en el lugar del accidente no se había realizado un test de alcoholemia y se indicó que ese aspecto “quedaba sujeto a las actuaciones posteriores”.

El propio conductor contó, horas después, que otro vehículo lo había rozado mientras circulaba, situación que habría provocado la pérdida de control y el posterior vuelco e impacto con otro auto que estaba estacionado.

De todos modos, el episodio llamó la atención por la violencia del impacto y porque ocurrió en una zona céntrica donde este tipo de accidentes no son habituales.

La novedad en el Hospital de Comodoro Rivadavia

El giro en los acontecimientos se produjo durante la mañana de este martes.

Fuentes policiales le confirmaron al medio local Adnsur que el conductor involucrado en el vuelco era un efectivo de la Policía del Chubut que estaba de franco.

También indicaron que el agente se negó a realizar el test de alcoholemia en el lugar. Y que, tras su traslado al Hospital por prevención, se le practicó una extracción de sangre que arrojó un resultado de 3,70 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación extremadamente elevada.

"Embriaguez profunda, estupor e inconsciencia"

En Comodoro Rivadavia rige la ley de Alcohol Cero, no obstante lo cual las multas son leves hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre y recién a partir de ese nivel se incrementan hacia montos elevados.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el efectivo registró más de siete veces esa cifra que, según un estudio realizado por la Universidad de Vigo, España, hace “imposible conducir”.

Esa investigación indica que más de 3 gramos por litro de sangre llevan a un estado de “de embriaguez profunda, estupor y progresiva inconsciencia”, con posibilidad “de un coma etílico”.

Otro dato que expone el volumen de alcohol que había consumido el policía surge del informe difundido por el Gobierno del Chubut respecto de los controles de alcoholemia realizados en toda la provincia durante el fin de semana. En más de 4.800 controles hubo 55 casos positivos y el nivel más alto detectado fue de "apenas" 2,50 gramos por litro de sangre.

Las fuentes citadas por el medio comodorense indicaron que el efectivo involucrado en el vuelco presta servicios en la Comisaría Segunda de Comodoro Rivadavia, donde se desempeña como encargado de turno.