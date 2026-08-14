La emergencia los sorprendió cuando hacían mantenimiento y su rápida reacción fue crucial. Qué le había pasado a la pequeña.

Video: así salvaron los bomberos a una beba de 7 días que llegó al cuartel morada y sin respirar.

Los Bomberos Voluntarios de Trelew , en Chubut , le salvaron la vida a una beba de apenas siete días que llegó al cuartel en una situación desesperante: no podía respirar y se había puesto completamente morada.

Cuando notaron la situación y que la pequeña no podía oxigenarse , sus padres la trasladaron de urgencia hasta el lugar y pidieron ayuda a los efectivos que se encontraban de guardia .

Un video difundido por Diario Jornada muestra el momento exacto en que la familia llega al cuartel, los efectivos reciben a la menor y comienzan a practicarle las primeras maniobras para recuperarla.

Desesperados y en contramano

Las imágenes dan cuenta, además, de una circunstancia que demuestra lo dramático de la situación que vivió la pareja de Trelew, en la que no había un segundo que perder: el auto en el que se desplazaban llega circulando en contramano por la calle Cuba.

El episodio ocurrió el jueves 13 de agosto alrededor de las 12:30 del mediodía, en pleno horario de tareas de mantenimiento en la sede de los Voluntarios.

"Se acercó una pareja con un bebé de 7 días manifestando que tenía las vías aéreas obstruidas, que no estaba respirando y se había puesto morado", contó relató Hernán Montes de Oca, segundo jefe del cuerpo.

La reacción de los bomberos

Pese a que la situación se presentó de manera totalmente inesperada y sin alerta previo, los bomberos tuvieron una alta capacidad de reacción, que resultó crucial.

Según se informó, un efectivo identificado como cabo Jiménez, que estaba de guardia junto a otro de apellido Galván, comenzaron de inmediato la asistencia.

Para recuperar a la pequeña, recurrieron a la maniobra de Heimlich, que consiste en abrazar a la persona por detrás y realizar compresiones hacia atrás y hacia arriba en la parte superior del estómago. La técnica debe alternarse, además, con golpes secos entre las escápulas.

En pocos minutos lograron desobstruir las vías respiratorias de la niña y normalizar su frecuencia respiratoria, pese a la dificultad extra que implicaba que se tratara de una beba de apenas una semana de vida.

Un riesgo extra

"Es complicado porque uno siempre tiene miedo de lastimarlos, porque cuando son tan chiquitos los bebés son muy frágiles", explicó Montes de Oca sobre la dificultad de intervenir sobre una recién nacida de apenas una semana.

Una vez estabilizada, los efectivos trasladaron a la beba en uno de los móviles hasta el hospital materno infantil María Humphreys, donde recibió un control médico más específico.

Bomberos Voluntarios de Trelew.

"Nos miraba y sonreía, luego del momento desesperante que vivieron sus padres", relató el jefe del cuartel sobre el viaje hacia el hospital, ya con la beba recuperada.

Por qué y cómo se ahogó: la explicación médica

De acuerdo con lo señalado por el segundo jefe del cuartel, la niña se habría broncoaspirado mientras tomaba la teta.

Según explicaron los médicos, la leche habría ingresado en las vías respiratorias, posiblemente por la ansiedad con la que comía.

La beba permaneció por unas horas en observació y luego fue dada de alta, en buen estado de salud.

Ya con la tranquilidad de que su hija estaba bien, el padre no quiso dejar de tener un gesto con los bobneros.Volvió al cuartel para agradecerles y entregarles un reconocimiento por una ayuda que resultó vital.

Consejo a la población

Montes de Oca, en tanto, remarcó la importancia de actuar con rapidez y pedir ayuda ante una emergencia de este tipo.

"Cuando uno no tiene la capacidad de responder o el conocimiento para asistirlo, buscar ayuda lo más rápido posible es lo ideal".

El segundo jefe del cuartel también destacó la carga de trabajo diaria del cuerpo de bomberos en la ciudad.

"Manejamos una estadística de tres intervenciones por día en Trelew, por eso la importancia de la formación y capacitación constante. Somos un servicio esencial", concluyó.