Desde Chubut, la mujer juntó más de 25.000 firmas en un mes para reclamar un cambio en la legislación y contó qué la motiva a dar esta pelea.

La argentina que tiene cáncer y lucha para que legalicen la eutanasia: "No se trata de querer morir".

“No se trata de querer morir, es no querer sufrir". Con esa frase, la argentina Rebeca Fideleff , a quien le diagnósticaron cáncer, resume el sentido de la campaña que impulsa desde julio de 2026 para que en Argentina se legalice la eutanasia .

En poco más de un mes, su reclamo ya reunió más de 25 mil firmas de adhesión a través de una petición en la conocida plataforma Change.org, mientras desde una página de Facebook que creó especialmente, hace posteos para poner el tema en debate.

En el actual estadio de su enfermedad, Rebeca es paciente oncológica : atraviesa un cáncer metastásico y, hasta hoy, continúa con sesiones de quimioterapia para detener el avance del tumor.

El diagnóstico que escuchó de boca de los médicos fue lo que la empujó a involucrarse en el debate sobre el final voluntario de la propia vida en circunstancias extremas de salud, y a poner en palabras algo que, según sostiene, sienten muchas otras personas que enfrentan enfermedades terminales.

La mujer detrás del reclamo de eutanasia legal

Rebeca Fideleff vive en Epuyén, en la comarca andina de Chubut, y antes de convertirse en una voz del debate sobre la eutanasia, ya tenía actividad en la vida pública local: una ordenanza municipal de la localidad cordillerana sancionada en 2009 la identifica como vicepresidenta del concejo deliberante local, según informó Del Valle Online.

Hoy dedica buena parte de su tiempo a militar por la causa de la eutanasia y agradece en cada posteo a quienes se suman, cuenta su propia experiencia con la enfermedad y pide que su pedido llegue al Congreso de la Nación.

"Les pido a las personas que no estén de acuerdo con esta solicitud, que traten de ponerse en el lugar de la persona que sufre", planteó en uino de los videos que difundió por las redes.

Luchar por vivir y “morir bien”

Uno de los puntos que más remarca Fideleff en sus mensajes es que su reclamo no es solo personal. Ella no es una paciente terminal: sigue en tratamiento y, según sus propias palabras, "lucha por vivir".

Pero insiste en que la ley debería contemplar a quienes sí atraviesan una etapa terminal y no quieren prolongar el sufrimiento.

Rebeca Fidelef cuenta que ella está en tratamiento oncológico y lucha por vivir, pero que cuando llegue el momento, quiere "morir bien".

"Sé que, en la última etapa, el cáncer es muy doloroso y no quiero llegar a eso, tampoco que otras personas pasen por lo mismo", explica.

Y sintetiza la idea que sostiene toda su campaña: "Lucho por vivir y cuando llegue el momento, quiero luchar por morir bien".

Qué dice la ley en Argentina

En el país rige desde 2012 la Ley de Muerte Digna (N° 26.742), que permite a pacientes con enfermedades irreversibles o terminales rechazar tratamientos, hidratación, alimentación o soportes vitales.

Pero esa normativa no habilita la eutanasia, que el Código Penal argentino encuadra dentro de la figura del homicidio.

En el Congreso hay, además, proyectos vinculados a la muerte médicamente asistida que todavía no fueron tratados en el recinto. Pero esto no implica que su aprobación o siquiera su tratamiento estén garantizados.

Rebeca, mientras tanto, sigue sumando adhesiones a su petición. Y explicando con paciencia y un tono muy didáctico su profunda convicción: que cuando una enfermedad reduce la vida meramente a un sufrimiento, la posibilidad de interrumpirla es un derecho fundamental de quien lo padece.

La diferencia con la "muerte digna"

La diferencia entre muerte digna y esto último no es menor.

Mientras en el primer caso se da una muerte natural por suspensión de tratamiento; la eutanasia implica que los médicos implementen un procedimiento que genere el fallecimiento del paciente que lo pide.

Uno de los posteos de Rebeca Fideleff en la página de Facebook que creó para reclamar una ley de eutanasia en la Argentina.

"No quiero agonizar hasta el final", lo explica la vecina de Espuyén. Y agrega: "Yo solo quiero que, cuando llegue mi final, pueda decir 'adiós' sin dolor".

Rebecca, además, suele hacer una aclaración que se convierte en un fundamento contundente: una ley de eutanasia no obliga a nadie; el que no la elige no la recibe.

Su página de Facebook se llama "Por la Eutanasia Legal en la Argentina".