Uno falta desde el 27 de julio y el otro desde el 7 de agsoto. La Policía sumó cerca de 100 cadetes a los operativos de rastrillaje.

Continúa la búsqueda de dos hombres desaparecidos en Río Gallegos y encontraron a otro.

La Policía de Santa Cruz intensificó los rastrillajes en busca de dos hombres que desaparecieron en la ciudad de Río Gallegos en los últimos días.

Alfredo Abel Morales Roa fue visto por última vez el pasado viernes 7 de agosto de 2026, y de César Agustín Aguilar no hay noticias desde el lunes 27 de julio.

Si bien ambos casos no guardan relación entre sí, en la capital santacruceña preocupa la sucesión de desapariciones con tan poco tiempo de diferencia.

En este contexto, esta semana se sumó un tercer caso, de un hombre de 70 años cuya familia presentó una denuncia por averiguación de paradero.

Búsqueda de Alfredo Morales Roa y César Aguilar en Río Gallegos.

Mientras continúa la búsqueda de Morales Roa y Aguilar, este hombre, que padece demencia senil, fue encontrado en Río Gallegos.

Tras la denuncia presentada en la Comisaría Sexta riogalleguense, efectivos policiales desplegaron un operativo de rastrillaje en la zona y lograron encontrarlo en inmediaciones del barrio El Faro, en la zona norte de Río Gallegos, la misma donde vive Aguilar, uno de los dos que permanecen desaparecidos.

La búsqueda de Morales Roa y Aguilar

En lo que respecta a los casos de Morales Roa y Aguilar, desde este jueves la Policía de Santa Cruz amplió el operativo de búsqueda sumando a los agentes de la Comisaría Sexta, bajo el mando del comisario Raúl Flores, un grupo de 94 cadetes de primero, segundo y tercer año para realizar un extenso rastrillaje en una zona de descampados.

Las tareas comenzaron este jueves 13 de agosto alrededor de las 15.30, en un sector ubicado en inmediaciones de la rotonda de avenida Asturias y Circunvalación, en las afueras de la ciudad.

Desde allí, efectivos y cadetes iniciaron el recorrido organizado de un área amplia y compleja, en busca de cualquier elemento, señal o indicio.

La búsqueda se extendió hacia los accesos a los barrios San Benito y Ayres Argentinos, en una superficie de unas 200 manzanas, hasta que la falta de luz hizo imposible continuar.

Alfredo Morales Roa, desaparecido en Río Gallegos.

“Estamos haciendo un despliegue con los cadetes, todo lo que es este sector, y en jurisdicción de la Comisaría Séptima, aprovechando las condiciones climáticas y la luz, buscando cualquier indicio que pueda ayudar”, indicó Flores.

El comisario precisó, además, que “se sigue trabajando con otros indicios” y dijo que continúa la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad.

“Vamos haciendo este trabajo para adelantar cuestiones y cerrar estos sectores y dejarlos bien controlados”, subrayó.

Las desapariciones

Alfredo Morales Roa tiene 81 años y fue visto por última vez el 7 de agosto.

Una de las cuestiones que llaman la atención de su caso es que quedaron solas sus dos gatas, Pintita y Gordita, a quienes, según contaron allegados, Alfredo “quiere mucho” y había elegido personalmente para adoptarlas.

Morales Roa vive solo y no usa celular, lo que desde el principio hizo más difícil rastrearlo.

Por su parte, César Aguilar, quien falta desde el 27 de julio, tiene 58 años y trabaja en limpieza y mantenimiento en el Hospital Regional Río Gallegos.

Salió de madrugada de su casa en el barrio El Faro y no volvieron a tener noticias de él.

Él sí llevaba consigo su celular, pero el aparato permanece apagado desde el día de la desaparición.

Un hermano suyo contó que en ocasiones anteriores César se había ausentado, pero jamás por más de uno o dos días.