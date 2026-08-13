A dos meses de la muerte de Alma en Playa Magagna, Cristian Vázquez reclamó por "inconsistencias" en la investigación. Las sospechas sobre un manto negro.

Caso Perejil: el padre de la nena que murió también lo defiende y señaló otro perro para que lo investiguen.

A dos meses del episodio en el que Alma Vázquez, de cinco años, murió tras ser atacada por un perro en Playa Magagna, Chubut , su padre, Cristian Vázquez, se sumó a las voces que cuestionan el confinamiento de Perejil -el único perro apuntado por la investigación judicial- y pidió que se analice a otro animal: el manto negro de un vecino.

Vázquez se refirió a los instantes posteriores al ataque en el que falleció su hija en la localidad ubicada a 13 kilómetros de Rawson , y aseguró que no recordaba haber visto a Perejil “manchado con sangre”.

El padre de la mena también desconfió de las supuestas pruebas que exhibió la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales ( Ufeayda ) a cargo de Florencia Gómez.

“Después, la Fiscalía me muestra un video en el que el perro tenía sangre en el pecho. Yo no lo vi con sangre y mi hija ya estaba muerta”, dijo.

Movilización en Trelew por Alma y Perejil.

“Yo pienso que ese perro no le pudo haber quebrado la tráquea a mi hija”, insistió Cristian. “Queremos que le hagan un ADN al manto negro de la casa de al lado. Tiene que ser un perro grande para lo que le hicieron a mi nena. No pudo haber sido ese perrito al que le apuntó la Justicia desde el día uno”, le aseguró al diario Clarín.

El ovejero alemán que rondaba

Cristian recordó el trágico día en el que falleció su hija, en medio del fin de semana largo de junio en el que la familia, que vive en Trelew, había alquilado una casa en Playa Magagna.

Según contó, Alma bajó a la playa desde la casa para ir a jugar con otros chicos. Marcia Miranda, su mamá, le abrió la puerta y le advirtió “tené cuidado con el perro”, pero no en referencia a Perejil sino al ovejero alemán del vecino.

Diez minutos después, Cristian encontró a Alma tirada y desangrándose. "Estaba a tres metros del portón de la casa. Cuando la levanté, empecé a gritar, llamando a mi señora para que llamara a una ambulancia", relató.

"La senté en un banco que hay en la entrada de la casa, la recosté y le empecé a hacer RCP -agregó-. Ahí vi que tenía una herida muy grande en el cuello, un agujero enorme. Le había roto la tráquea. Cuando yo le hacía RCP, salía todo por ahí, y ahí ya me di cuenta de que mi hija estaba muerta".

Perejil está bajo custodia desde el día de la muerte de Alma Vázquez. Diario Jornada

Había perros callejeros dando vueltas por la zona, y uno era el que después los policías que lo capturaron bautizaron Perejil.

La investigación y los focos puestos en Perejil

Perejil fue atrapado, judicializado y mantenido bajo custodia primero en el viejo zoológico de Rawson, que hoy pertenece a la Dirección de Zoonosis, y actualmente en el refugio Los Callejeros, de Trelew, después de que la Justicia hizo lugar a un reclamo del equipo de abogados el estudio OMT, que lo defiende.

La comunidad de Trelew se movilizó fuertemente para denunciar que Perejil no mató a Alma. Los papás de la nena coinciden.

Cristian dice, incluso, que un rato antes Marcia había salido a hacer compras junto con su hijo menor y una sobrina, y el perrito callejero lo había ido acompañando, tranquilo. Después de la tragedia, lo vio sentado “tranquilo, cerca de una virgen”.

La investigación penal está a cargo de la fiscal jefe de Rawson, Laura Castagno y en forma simultánea intervino la Ufeayda a cargo de Gómez.

Vázquez insistió en presuntas fallas en la investigación y dejó entrever que podrían estar protegiendo al verdadero responsable de la muerte de su hija.

Aseguró que uno de las personas de la propiedad lindera les comentó que tenía seis cámaras, pero "justo la única cámara que presentaron es la que no se ve" el lugar donde atacaron a la nena.

"Son todas esas inconsistencias que para mí no se han investigado todavía", señaló.