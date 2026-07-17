La movilización fue en Trelew. El abogado que defiende al perro contradijo a la fiscal y afirmó que los papás de Alma no creen que el animal sea culpable.

Más confusión en el "caso Perejil": los padres de la nena que murió fueron a una marcha por el perro preso.

Una numerosa manifestación se llevó a cabo este jueves en la Plaza Centenario de Trelew , provincia de Chubut , para reclamar justicia en el caso de Alma Vázquez , la nena de 5 años que murió tras ser atacada por un perro el 13 de junio pasado en Playa Magagna, en las inmediaciones de Rawson .

La movilización fue convocada por el Refugio Los Callejeros bajo la consigna “justicia y verdad” por Alma y por Perejil, el perro que fue atrapado tras el episodio y desde entonces permanece bajo custodia en instalaciones de la Dirección de Zoonosis de Rawson.

De la marcha participaron Cristian Vázquez y Marcia Miranda, el padre y la madre de Alma, quienes no hicieron ninguna declaración.

Más allá de la doble finalidad de la convocatoria, en la plaza predominaron fuertemente los carteles y consignas referidos a Perejil, a quienes los manifestantes consideran inocente. Hubo mayoría de proteccionistas y mascoteros e incluso mucha gente fue con sus perros.

Movilización por Alma Vázquez y Perejil en Trelew.

Esta teoría choca con la postura de Florencia Gómez, la jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (Ufeayda) de Chubut, quien aseguró que Perejil fue identificado mediante filmaciones y otras pericias como el autor de las heridas que provocaron la muerte de la niña.

Gómez también dijo que los padres de Alma -que al principio afirmaron que Perejil no había atacado a Alma- reconocieron que había sido el perro callejero el causante de los hechos.

Qué dijo el abogado

Quien sí habló fue Marcelo Lucio, representante legal del Refugio Los Callejeros que se presentó como abogado defensor de Perejil en la causa.

Lucio contradijo a Gómez e insistió en que Vázquez y Miranda sostienen que Perejil no fue el animal que atacó a su hija.

"Necesitamos saber qué pasó ese día. Pero, por sobre todas las cosas, marchamos por Alma, que fue víctima de este desenlace fatal. Y también por Perejil", postuló el abogado.

El perro Perejil está alojado en el antiguo Zoológico de Rawson.

Lucio aseguró que tanto los representantes legales del refugio como de la familia de la nena pidieron acceder a filmaciones, testimonios y otras pruebas incorporadas por la Fiscalía, pero que hasta el momento no consiguieron que les dieran nada.

"Presentamos el pedido la semana pasada, después hubo dos feriados y el lunes el abogado volvió a solicitar todo lo que hay en el expediente. Todavía no remitieron nada. Hasta acá estamos como al principio: sabemos que hay una víctima fatal y un perrito retenido acusado del homicidio culposo", explicó.

El pedido para que trasladen al perro

"Los padres dicen que ese día había otros perros en el lugar. Incluso aseguran que algunos estaban manchados con sangre y que Perejil, en el momento de los hechos, no tenía sangre. Eso aparece después. Por eso reforzamos nuestro pedido de que se esclarezca qué ocurrió realmente", relató el letrado.

Por otra parte, volvió a pedir que Perejil sea entregado en tenencia judicial y deje de estar en el predio del ex Zoológico de Rawson.

"Si un perro tiene que ser sometido a estudios por profesionales dentro de algunos días, no queremos que su conducta haya cambiado por estar encerrado en una jaula. Creemos que debe permanecer en un entorno adecuado mientras avanza la investigación", consideró.