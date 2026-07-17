Son de un equipo de Comodoro Rivadavia. Con bolsas de consorcio, recogieron la basura en el centro de Esquel. Dicen que lo hacen siempre.

A la japonesa: los hinchas que salieron a limpiar las calles tras los festejos por Argentina-Inglaterra.

El triunfo sobre Inglaterra que clasificó a la Argentina a la final fue, por lejos, el resultado más festejado del Mundial 2026 en todos los pueblos y ciudades del país. En medio de la euforia y la alegría, en Esquel , provincia de Chubut , se vio una escena inusual: hinchas que, al estilo de los simpatizantes de la selección de Japón, cuya imagen limpiando los estadios recorrió el mundo, se pusieron a limpiar las calles del centro.

El grupo que puso en marcha el operativo de limpieza es de un club de Chubut pero no de Esquel . Son hinchas del club Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia que actualmente viven en la ciudad cordillerana, pero, por supuesto, cambiaron de residencia, pero no de camiseta.

Ellos empezaron con la iniciativa –algo que, según explicaron, no es la primera vez que hacen, sino que lo tomaron como costumbre con cada triunfo de la selección de Lionel Messi– y se fueron sumando otros vecinos de Esquel que colaboraron con la recolección de residuos, logrando dejar el espacio en condiciones en pocos minutos.

La celebración se desarrolló sobre la calle 25 de Mayo, en pleno centro comercial de Esquel.

Después de que la mayoría de los esquelenses emprendieron el regreso a su casa, los hinchas del equipo de Comodoro Rivadavia organizaron la limpieza.

Con bolsas de consorcio en mano, comenzaron a juntar botellas, papeles, vasos descartables y otros desperdicios que, inevitablemente, se acumulan sobre la vereda y la calle cada vez que se produce este tipo de concentraciones.

Rápidamente, otros se sumaron de manera espontánea a la tarea, para dejar en las mejores condiciones posibles el centro que, al día siguiente, jueves y hábil, tenía que volver a su actividad cotidiana habitual.

Video viral y elogios

Como es costumbre en los tiempos que corren, hubo alguien que filmó y el gesto se viralizó en redes sociales, donde numerosos comentarios celebraron la importancia de poder disfrutar del festejo y, a la vez, facilitarles las cosas a quienes están a cargo de la higiene urbana.

“Estamos juntando la basura, como siempre. Todos los fines de semana que ganamos (sic), levantamos la basura”, le explicó a una de las personas que lo filmaron un hincha de Jorge Newbery, seguramente distraído por la emoción que todavía reinaba —no era fin de semana, sino miércoles—, pero bien metido en la tarea de colaborar con la comunidad.

“Como siempre. Así tiene que ser”, agregó el recolector voluntario, que además se reivindicó como hincha “de Newbery, de Esquel y de la Selección”.

Junto a él, en las imágenes aparece un agente del operativo de seguridad dispuesto en la zona de los festejos, quien aprobó lo que los jóvenes estaban haciendo. “Se porta muy bien el maestro, acá”, dijo el hincha/basurero, de manera jocosa.

Otro simpatizante del equipo de Comodoro Rivadavia, de paso, dio un pronóstico para la final del domingo contra la España de Lamine Yamal: “Para mí, ganamos 2 a 1”. Cuando, entre risas, un compañero le cuestionó que antes había dicho “3 a 0”, agregó: “Mufé todos los partidos. Ahora tenemos que ganar”.