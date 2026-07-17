Oro, diamantes y zafiros: el anillo de campeón del Mundial 2026 que la FIFA entregará este domingo

La FIFA fabricó 2.026 piezas: 30 para el plantel campeón y el resto para coleccionistas. Trump entregará la Copa y habrá show de Shakira, Madonna, Bieber y BTS en el entretiempo.

El campeón del Mundial 2026 no solo se llevará la Copa y el cheque millonario. La FIFA sumó este año una novedad inspirada en las ligas deportivas estadounidenses: al equipo que levante el trofeo el domingo 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey le entregará un exclusivo anillo de campeón, confeccionado en oro macizo con incrustaciones de diamantes y zafiros, al estilo de los que reciben los ganadores de la NBA o la NFL . Una manera de adaptar la celebración al país sede de esta Copa del Mundo.

En total, la FIFA fabricó 2.026 anillos conmemorativos, en alusión al año de la edición. De ese total, 30 estarán reservados para los integrantes del plantel campeón, incluyendo jugadores, cuerpo técnico y utileros. Los 1.996 restantes serán comercializados en una edición limitada para coleccionistas y fanáticos de todo el mundo, aunque el organismo no informó el valor de mercado de cada pieza ni los precios de venta al público.

El diseño de cada anillo tiene una particularidad que le agrega valor simbólico: será personalizado según el equipo que salga campeón. En una de sus caras aparecerá el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

¡LA FIFA ENTREGARÁ ANILLOS A LOS CAMPEONES DEL MUNDIAL 2026!



Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, los futbolistas de la selección campeona recibirán un anillo conmemorativo además del tradicional trofeo y las medallas.



Se fabricarán 2.026 anillos… pic.twitter.com/K298suQyy1 — Marketing Registrado (@MktRegistrado) July 16, 2026

En la otra, elementos identificatorios del país ganador. Además, cada pieza incluirá la inscripción "FIFA World Cup 2026 Champions", un número de serie grabado y un certificado oficial de autenticidad. Si Argentina gana, el anillo llevará los colores y símbolos de la Albiceleste. Si gana España, los suyos.

El anillo del Mundial 2026: quién lo recibe primero y cuándo llega la versión definitiva

Hay un detalle logístico que los jugadores deberán esperar con paciencia. Como el diseño definitivo del anillo se personaliza una vez conocido el campeón, el capitán y el director técnico recibirán en el campo del MetLife Stadium una versión provisional en el momento de la ceremonia. El resto del plantel deberá aguardar: la FIFA entregará los 30 anillos confeccionados a medida para cada integrante del equipo en las semanas siguientes a la final.

La iniciativa de los anillos no es el único guiño de la FIFA al formato de entretenimiento estadounidense. La final también contará con un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, con Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS como artistas confirmados. Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams actuarán en la ceremonia de clausura previa al partido, y Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

¡EL ANILLO DE LOS CAMPEONES!



La FIFA se suma a la tradición estadounidense de regalar anillos a los campeones



En 2024, David Raya ya regaló a sus compañeros de selección anillos tras conquistar la Eurocopa#NuestroMejorMundial#NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/jVKwMucf0j — Diario AS (@diarioas) July 17, 2026

Otro de los protagonistas de la ceremonia de premiación será Donald Trump, quien entregará personalmente la Copa del Mundo al campeón. Su presencia había sido anticipada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y fue confirmada oficialmente por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump no asistió a ninguno de los 102 partidos disputados durante el torneo, incluidos los de la selección estadounidense antes de su eliminación en octavos ante Bélgica. Su aparición en la final llega además en medio de la polémica relación con Infantino durante el torneo, luego de que trascendiera que el mandatario se comunicó con el titular de la FIFA para pedir una revisión de la expulsión de Folarin Balogun, el delantero de Estados Unidos cuya tarjeta roja fue anulada de forma polémica.

Qué dijo Infantino de la polémica amnistía a la figura de Estados Unidos en el Mundial.

El domingo, todo eso quedará en segundo plano. El centro de la escena lo tendrán el trofeo de 6,175 kilos de oro macizo y las dos selecciones que lo disputarán. Y para quien lo levante, también ese anillo de diamantes y zafiros que la FIFA pensó especialmente para esta edición.