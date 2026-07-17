Quién es Leonel Flores, el pibe de Boca que convirtió un golazo y la rompió en su debut oficial en primera

El joven futbolista sentenció el 2-0 de Boca ante Sarmiento de Junín para continuar en la Copa Argentina. Qué dijo tras el partido y las palabras de Paredes para él.

En medio de la vorágine que genera el Mundial 2026 , Boca logró una importante victoria 2-0 ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina para continuar en el certamen federal del fútbol argentino. Entre las figuras de una noche especial para el equipo por el debut oficial para el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como DT del club, apareció un pibe que la rompió con un gran rendimiento que tuvo sus frutos: un golazo descomunal para la victoria.

Pocos sabían del joven jugador, pero probablemente con las apariciones en los amistosos y el partido ante el equipo juninense será seguido por los hinchas. Con tan solo dos presentaciones, Leonel Flores fue ovacionado y es la promesa del club.

El delantero nació el 6 de febrero de 2007 en Beccar, y es parte de las divisiones infantiles del club desde 2014, año en el que llegó cuando tenía tan solo siete años. En ese proceso hasta la actualidad brilló, fue uno de los nombres a los que se le prestaba atención por su buen nivel, a punto tal que, 10 años después de su llegada, en el club le hicieron firmar el contrato profesional.

Brilló en la reserva que dirigió Marian Herrón y fue clave para el bicampeonato de la categoría con su rapidez y habilidad para atacar por cualquiera de los frentes del ataque.

Qué había dicho Paredes sobre el jugador cuando no había pisado primera

"Hay un chico en la reserva que se llama Leo Flores, que también es muy bueno”, destacó el mediocampista líder del equipo sobre el jugador que era una promesa y ya es realidad.

Paredes hablando de Leonel Flores hace tres meses atrás. pic.twitter.com/ETpbI58wps — agostina (@agostinajcs) July 17, 2026

Su relato sobre la infancia y el esfuerzo para llegar a primera

"Mi familia me ayuda mucho y gasta mucho en mí para que yo pueda venir a entrenar. Yo me levanto todos los días a las 5 y media de la mañana para venir al Predio, es mi segunda casa, estoy todos los días. Yo cuando me pongo la camiseta de Boca siento que tengo que dar el doble", confesó alguna vez en diálogo con El Canal de Boca.

Qué dijo tras su debut oficial

"Estoy muy contento, agradecido que me den la oportunidad de ser titular. Gracias a Dios se me pudo abrir el arco en mi primer partido oficial, y ahora hay que seguir porque esto recién arranca", soltó el jugador y agregó: "Hay muchos chicos de abajo que tienen hambre de ganar y salir adelante".

Arruabarrena fue una clave para que Flores pueda debutar. Y sin dudar, le agradeció: "No pude entrar en los partidos que estuve con el CT anterior y por suerte el Vasco me dio la oportunidad, intentando hacerlo todo de la mejor manera".

Boca venció a Sarmiento y avanzó en la Copa Argentina

Boca venció 2-0 a Sarmiento de Junín y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Vélez. Los goles del partido, que significó el debut oficial del Vasco Arruabarrena en su segundo ciclo, fueron de Velasco y Flores.

El Xeneize no pudo contar con Leandro Paredes, que todavía se encuentra en el Mundial con Argentina, y solo tuvo a disposición a Leandro Lozano de sus nuevos refuerzos, con Sebastián Villa y Álvaro Montero sin haberse sumado al grupo todavía.

ARGENTINO Y BOSTERO ¡A LA FINAL! pic.twitter.com/iFpo9w2Hrk — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 15, 2026

Arruabarrena mostró sus primeras intenciones en esta segunda etapa, dándole la titularidad al juvenil Leonel Flores y a Alan Velasco, terminando con ambos pagando con goles. Además, sumaron minutos Kevin Zenón y el chileno Carlos Palacios, que habían estado ausentes en gran parte del primer semestre.

Así fue el partido entre Boca y Sarmiento

El Xeneize comenzó mejor el partido en el estadio de Rosario, y a los 13 minutos tuvo su primera chance con un gran centro de Lautaro Blanco, que encontró a Santiago Ascacibar en el área, aunque no pudo definir cómodo y se fue la volea por arriba del travesaño.

El Ruso volvió a tener una clara a los 32 minutos, cuando le quedó la pelota en el área tras otro centro de Blanco, que primero no pudo conectar Velasco y el volante terminó definiendo afuera, cuando entraba Flores sin marca por atrás.

El primer tiempo, a pesar de una gran superioridad del Xeneize, terminó en empate en cero. Boca dominaba pero no podía definir con comodidad para el primer gol del partido.

A los cinco minutos del complemento, cuando Boca ponía a Sarmiento contra las cuerdas, Delgado encontró un pase interno para Velasco, que recibió casi en la medialuna, giró y sacó un derechazo para el 1-0 del Xeneize.

¡QUÉ BOMBAZO DE ALAN VELASCO PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE SARMIENTO! pic.twitter.com/tsZsl2pmjR — dataref (@dataref_ar) July 17, 2026

A los 25 del segundo tiempo, cuando el partido había entrado en un terreno muy físico y trabado, Boca logró ampliar la ventaja: Blanco la cruzó hacia la derecha, y Ascacibar la dejó pasar para la llegada del juvenil Flores, que controló, pensó y sacó un derechazo al segundo palo para el 2-0.

¡FLORES Y SU PRIMER GOL OFICIAL CON LA CAMISETA BOCA!



El pibe del Xeneize amplió el marcador ante Sarmiento con un lindo remate cruzado. pic.twitter.com/0EZOrAcj81 — TyC Sports (@TyCSports) July 17, 2026

Unos minutos después del segundo gol, Arruabarrena cambió a ambos goleadores. Uno de los que ingresó fue Kevin Zenón, que tuvo una chance clara para el tercero, pero el remate se le fue a centímetros del palo.

Tras la victoria, Boca enfrentará a Vélez en los octavos de final de la Copa Argentina. Su próximo encuentro será el próximo jueves ante O'Higgins, por el playoff de la Copa Sudamericana.

Los datos del partido entre Boca y Sarmiento

Copa Argentina

16avos de final

Boca 2-0 Sarmiento

Velasco (51 min) y Flores (71 min)

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 21:45.

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Alan Velasco; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Sarmiento: Thyago Ayala, Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.