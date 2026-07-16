Hallaron un hombre muerto adentro de una camioneta estacionada: había fallecido 36 horas antes

El hecho generó conmoción en la zona y las autoridades judiciales dieron a conocer la identidad de la víctima. El hallazgo se produjo el miércoles a la mañana.

Un hombre de 67 años murió adentro de su camioneta utilitaria estacionada en plena calle, en San Martín de los Andes, donde permaneció 36 horas. El hecho generó conmoción en la zona, donde se montó un importante operativo policial.

Según dio a conocer el medio local San Martín a Diario, el hallazgo se produjo a raíz de un fuerte olor proveniente del vehículo, advertido por un vecino, quien dio aviso a la Policía y señaló que la camioneta llevaba allí al menos dos días estacionada.

Luego, el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó a LM Neuquén que el fallecimiento se produjo al menos 36 horas antes del hallazgo, ocurrido el miércoles por la mañana. De acuerdo al informe preliminar que recibió el fiscal jefe Gastón Ávila, el hombre falleció por causas naturales. Fue identificado como Gustavo Fuentes e informaron que nació en 1959.

San Martín A Diario

El mismo medio local dio a conocer que junto al hombre se encontraba un perro, que permanecía dentro del vehículo y que, tras la intervención policial, quedó a resguardo de la Municipalidad.

El vehículo estaba estacionado en Rohde al 650, frente a un supermercado.

Un hombre murió en la vereda de un supermercado

El pasado sábado, un triste episodio similar conmocionó en pleno centro neuquino. Un hombre falleció en la vereda de un supermercado, en un horario de gran circulación de personas, lo que generó preocupación entre vecinos, clientes y quienes transitaban por la zona. La Policía confirmó que se trató de una "muerte natural".

El deceso ocurrió alrededor de las 13 en la sucursal de La Anónima ubicada en la esquina de avenida Argentina y San Juan. Tras el fallecimiento, el sector fue cercado por efectivos policiales para permitir el trabajo del personal de Criminalística y cumplir con el procedimiento judicial correspondiente, ya que la muerte se produjo en la vía pública.

En diálogo con LM Neuquén, un vecino de la zona y cliente habitual del supermercado relató parte de lo ocurrido este sábado al mediodía. Según explicó, el hombre había realizado unas compras y también pasó por una farmacia antes de regresar hacia el estacionamiento, donde presuntamente se encontraba su vehículo. "Lo que nos comentaron es que fue a hacer las compras, fue a la farmacia y cuando volvió se descompensó en la vereda", contó.

El vecino señaló que las primeras personas que se encontraban en el lugar comenzaron a asistir al hombre hasta la llegada de los equipos de emergencia. "Le hicieron RCP hasta que llegó la ambulancia. Después el personal del SIEN también intentó reanimarlo, pero no pudieron", recordó.

Cuando llegó al lugar, el operativo ya estaba desplegado. "Estaba la Policía con el padre del hombre, un señor mayor, y la vereda estaba cercada. Estaban esperando al personal de Criminalística porque, al haber fallecido en la vía pública, correspondía realizar el procedimiento judicial", relató.

Además, calificó la escena como "muy fuerte y muy triste" y señaló que la familia permaneció en el lugar durante varias horas, acompañada por efectivos policiales, mientras avanzaban las pericias.

"Llegamos alrededor de las 13 y estaba lleno. Los sábados mucha gente aprovecha para hacer las compras y hoy, además, varios iban antes del partido de la Selección", agregó, al remarcar el movimiento de personas que había en la zona al momento del hecho.