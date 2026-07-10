Con las primeras nevadas, se habilitarán las pistas de esquí en el cerro Chapelco

A partir de este sábado se podrán utilizar algunos sectores del centro invernal. Se nota gran presencia de turistas en San Martín de los Andes.

Tras la postergación de la apertura del centro de esquí por las lluvias intensas y la falta de nieve, el cerro Chapelco podría quedar habilitado este sábado para esquiadores, después de una jornada de nevadas intensas que dejarán una capa nívea abundante sobre las pistas.

Alejandro Apaolaza, secretario de Gobierno y Turismo de la Municipalidad de San Martín de los Andes, aclaró que tienen grandes expectativas para esta temporada invernal, luego de un invierno en 2025 afectado por la falta de nieve y la situación económica a nivel nacional.

"El cerro abrió el 8 de julio, pero solo para peatones. La lluvia complicó la apertura de las pistas para esquí", dijo y agregó: "Desde anoche está nevando en toda la montaña, trabajando a contrarreloj, y este sábado se podrán abrir algunos sectores para esquiadores".

Este fin de semana largo se toma como el puntapié inicial de una temporada de vacaciones de invierno que promete generar ocupación hotelera y un gran derrame turístico en la localidad. "Se ve mucha gente en la localidad", afirmó.

El secretario aclaró que "el nivel de reservas fue de casi el 55%, vemos mucha gente llegando a consultar y buscando alojamiento. No es usual en los inviernos que la gente decida el alojamiento cuando llegue a la localidad, pero eso podría elevar la cifra del 55% al 70% de ocupación".

En San Martín de los Andes plantan sus expectativas en el inicio de las vacaciones de invierno para la provincia de Buenos Aires, que representa el principal centro de emisor de turistas en temporada invernal. "El 75% de nuestro turismo es nacional, con Buenos Aires, Córdoba y Rosario como principales orígenes de los turistas, seguido por el Alto Valle", aclaró.

En cuanto al 25% de los esquiadores, se nota un gran presencia de turistas brasileros, que aprovechan la renovación del aeropuerto de Chapelco, con mejores pistas y una terminal más amplia y cómoda, para visitar la localidad neuquina y disfrutar de la nieve. "Tenemos 40 frecuencias semanales y sigue subiendo la cantidad de pasajeros transportados", aseguró.

El cerro Chapelco espera más nieve

A partir del cambio de concesión del centro de esquí, el cerro Chapelco estrena este año nuevas prestaciones en base a una millonaria inversión en infraestructura. "Los que tienen el pase de peatón puede utilizar la nueva telecabina para subir hasta el área intermedia y disfrutar de la gastronomía y las actividades que ofrece el cerro", aseguró.

Los pases de peatón tienen un costo de 30 mil pesos para el día, mientras que los esquiadores pueden pagar su pase diario por 160 mil pesos, según la tarifaria 2026. También se ofrecen descuentos para residentes, jubilados y por packs que suman clases y alquiler de equipos.

Apaolaza aclaró que solo en raras ocasiones se permite el acceso únicamente para peatones, como ocurrió en esta apertura ante la falta de nieve. Por otro lado, hay momentos en los que se acumula un buen manto blanco pero los vientos fuertes impiden el uso de las pistas de esquí.

El funcionario aclaró que "el centro de esquí de Lago Hermoso está abierto hace unos días tanto para peatones como para esquiadores y con esta nevada ofrece más servicios".

"Se prevé un invierno con más nieve", dijo y agregó que buscan que esta temporada permita a muchos turistas conocer los paisajes de la cordillera neuquina, incluso cuando no quieran practicar deportes de invierno.

Sobre la convivencia de la temporada con el Mundial de Fútbol, aclaró que el inicio tardío de la competencia sirvió como una ayuda para evitar que los turistas cancelen sus vacaciones para disfrutar de los partidos.

"Esta vez no afecta tanto como en años anteriores, que viajaban a la sede del Mundial o se quedaban en casa a ver los partidos", dijo, y añadió que, en este caso, la temporada invernal ofrecerá mucho tiempo para disfrutar de las pistas una vez que concluya la competencia deportiva.