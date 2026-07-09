Se promulgó la ley que respaldó al acuerdo de explotación del GNL

El acuerdo estableció un régimen especial de incentivos para viabilizar el desarrollo del proyecto de GNL asociado a áreas no convencionales de Vaca Muerta.

El gobernador Rolando Figueroa promulgó la Ley 3566, que aprobó el Acta Acuerdo firmada entre YPF y la Provincia, para el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). Ratificó así la garantía de estabilidad fiscal provincial por 30 años para las áreas alcanzadas que aplican al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El acuerdo estableció un régimen especial de incentivos para viabilizar el desarrollo del proyecto de GNL asociado a áreas no convencionales de Vaca Muerta.

Fue el 4 de junio que se suscribió el acuerdo que alcanza a las actividades que se desarrollen en las concesiones no convencionales Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte, Las Tacanas I y Las Tacanas II, condicionada a la efectiva vigencia y cumplimiento del RIGI.

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La aprobación legislativa fue un paso decisivo para brindar seguridad jurídica a una inversión estratégica destinada a ampliar la capacidad de exportación del gas de Vaca Muerta.

El desarrollo del GNL permitirá agregar valor a la producción, diversificar los mercados de exportación y generar empleo e inversiones en infraestructura, consolidando a Neuquén como el principal polo energético del país.

Durante el tratamiento, Figueroa había señalado que el acuerdo con YPF representaba “una oportunidad histórica” para transformar el potencial gasífero de Neuquén en desarrollo económico sostenible.

Reconoció que las garantías de estabilidad fiscal constituyen una condición indispensable para atraer inversiones de largo plazo, al brindar previsibilidad a proyectos cuya ejecución demanda desembolsos multimillonarios y plazos de varias décadas.

El acuerdo

YPF asumió un compromiso de inversión en infraestructura por 175 millones de dólares, monto que podrá ejecutarse mediante obras o aportes económicos destinados a proyectos definidos con el gobierno provincial.

El acuerdo señala que esas inversiones deberán traducirse en mejoras concretas para las comunidades vinculadas al desarrollo hidrocarburífero, fortaleciendo infraestructura, servicios y condiciones de vida.

Además, la Provincia acordó otorgar estabilidad fiscal por un plazo de hasta 30 años posteriores a la puesta en marcha de cada etapa del proyecto, siempre que mantenga su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El proyecto de GNL tendrá capacidad para generar un incremento sustancial de la actividad económica, mayores volúmenes de producción de gas, expansión de infraestructura dedicada y la construcción de un gasoducto específico para abastecer el complejo exportador.

La ley

Fue el mes pasado que la Legislatura de Neuquén aprobó el proyecto de ley enviado por el gobernador Rolando Figueroa que ratificó el acuerdo suscripto entre la provincia e YPF, destinado al desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), y en el que se prevé un nuevo esquema de regalías.

La iniciativa, que llegó a la Cámara con respaldo de intendentes neuquinos, del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de unas 35 empresas de la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul, fue sancionada por 27 votos a favor y 8 en contra de los legisladores Mónica Guanque y Federico Méndez (Democracia Neuquén), y de los bloques de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, desde donde se formularon críticas al proyecto impulsado por el Ejecutivo neuquino.

Damián Canuto (PRO), que actuó como uno de los miembros informantes del proyecto, explicó la necesidad de sancionar la norma que autoriza el acuerdo por los beneficios que, a su entender, esto traerá a la actividad de la mano de YPF y como recursos a la provincia.

“Las inversiones no llueven por un fenómeno de la naturaleza”, dijo, al señalar que deben existir ciertas condiciones y que con este acuerdo el estado neuquino y la petrolera bajo control estatal, junto con las concesiones de las cinco áreas destinadas al proyecto, permitirán la exportación de gas.