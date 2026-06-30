Destacan la postura de Figueroa, más exigente en los acuerdos con las petroleras

Tras la aprobación del acuerdo entre Neuquén e YPF por el GNL, un medio especializado destacó los pedidos que el gobernador hace a las grandes operadoras.

En el marco del debate entre los diputados neuquinos por el acuerdo entre la provincia e YPF para el desarrollo del GNL , la necesidad de apostar a la industrialización en origen volvió a ocupar el centro de la escena. Tras la aprobación del proyecto en la Legislatura de Neuquén , el convenio sigue cosechando muestras de apoyo por el impacto que podría tener en crecimiento de la actividad exportadora y la generación de puestos de trabajo.

Nicolás Gandini, el director de Econojournal, un medio especializado en Energía, Oil and Gas y Minería, destacó los avances que hizo el gobierno de la provincia de Neuquén para iniciar una senda de industrialización en un contexto nacional que no registra crecimiento por los últimos tres lustros. Consideró que las renegociaciones que hizo el gobernador Rolando Figueroa, con más exigencias para las operadoras petroleras, fue la piedra fundamental para empezar a crecer.

"No hay muchos países que de manera ininterrumpida no crezcan", dijo y agregó: "Son sólo doce y nosotros lamentablemente somos uno de esos, que hace 15 años que no crecemos. Es obvio que la gente está cansada, escéptica, tiene una ansiedad de ver resultados ya y te va a pedir industrialización".

Para el especialista, la falta de un proyecto de industrialización petroquímica en los últimos 20 años no es un error sólo neuquino. "Fallamos todos, no falla Neuquén, falla el país", dijo en un debate del ciclo audiovisual Al Fondo del Pozo.

Durante el programa, se debatió el impacto que tendrá el proyecto del acuerdo entre Neuquén e YPF por el GNL, que va derivar en la construcción de plantas y una generación de puestos de trabajo en la comarca de Cutral Co y Plaza Huincul, así como un derrame en Río Negro a partir de la capacidad exportadora de esta provincia vecina. De este modo, el proyecto parece rebatir los argumentos de la oposición en cuanto a la falta de industrialización en origen que se registra en Vaca Muerta.

Una posición revisionista de las alianzas con las petroleras

En ese contexto, el periodista destacó la postura "revisionista" que tomó Figueroa al establecer su vínculo con las operadoras petroleras, en un contexto de suba de los precios internacionales y con mayor interés en invertir en Vaca Muerta, una zona ausente de conflictos y con beneficios impositivos en el marco del RIGI.

"Si yo miro la gestión de Figueroa vinculada a la relación que él entabló con la industria de hidrocarburos, veo que encaró una etapa revisionista donde revisó muchos puntos", afirmó.

Embed "Figueroa encaró una etapa revisionista de la industria de hidrocarburos, estableció un bono de venta de áreas, discutió el tema de regalías, no es fácil cuando tenés que discutir con actores privados que son potentes"



@Nicolas_Gandini sobre los cambios que implemento la… pic.twitter.com/cFUy5nxZea — EconoJournal (@econojournal) June 29, 2026

Y detalló: "Estableció un bono de venta de áreas y te cobra un 6% de la venta. Las áreas las achicó, no va a dar más un área de mil kilómetros cuadrados que vas a ir desarrollando de a poquito, máximos 200 o 250 kilómetros".

Gandini hizo foco en uno de los puntos más cuestionados del proyecto de GNL que acordaron la provincia de Neuquén e YPF y que establece un esquema diferenciado de regalías en base a la rentabilidad, en las que el porcentaje que queda para la provincia va del 7,5% al 12% según la variación del precio del gas. De este modo, se busca garantizar márgenes de rentabilidad más estables para los próximos 30 años.

ypf-gnl.jpg

"Figueroa te discutió el tema de regalías en el gas, que armó regalía diferencial pero mientras tanto en petróleo lo aumentó del 12% al 15%", dijo sobre una estrategia que compensa no sólo por la actividad petrolera sino por la posibilidad de permitir más inversiones gasíferas.

El director de Econojournal reconoció el valor de afrontar negociaciones con empresas que son, en realidad, grandes jugadores en Vaca Muerta. "Es complejo cuando tenés que discutir con actores privados que son potentes", dijo sobre las negociaciones.

La postura del gobierno sobre el proyecto de GNL

“La provincia ya demostró que puede perforar pozos, producir, cuenta con gente capacitada y ha evidenciado que puede explotar los recursos de manera sustentable, sin dañar el medio ambiente. El próximo desafío es hacerlo de manera continua y escalarlo. En estos dos puntos es donde este proyecto se encaja”, afirmó el ministro de Energía, Gustavo Medele, al referirse al acuerdo entre la Provincia del Neuquén y YPF para impulsar el desarrollo de Gas Natural Licuado (GNL), aprobado esta semana por la Legislatura.

El funcionario calificó al proyecto como “un hito en la producción y en la explotación hidrocarburífera de la provincia”, ya que permitirá habilitar un nuevo canal de comercialización internacional del gas neuquino, ampliando de manera sustancial el mercado y generando mayor estabilidad y previsibilidad para la actividad en el mediano y largo plazo.

gustavo medele (2).jpg

En ese sentido, explicó que la posibilidad de exportar GNL al mundo permitirá reducir la estacionalidad del consumo interno de gas, que presenta diferencias de alrededor del 50% entre invierno y verano. “Estos cambios de demanda hacen que no sea tan eficiente la obra, la inversión y la actividad. Este proyecto de GNL, al tener un mercado internacional, puede adecuar y estabilizar mucho esa demanda”, señaló.

Asimismo, destacó que esta mayor estabilidad permitirá planificar a largo plazo distintos aspectos del sector, como la cantidad de equipos de perforación necesarios y la dotación de personal.