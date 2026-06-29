Quiniela La Neuquina hoy: resultados del lunes 29 de junio, sorteo por sorteo

Conocé los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy lunes 29 de junio de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Quiniela La Neuquina - Loteria (2)

La Previa — 10:15 hs | El 11 abre el lunes con El Minero.

El 0311 encabezó el sorteo número 31763 de la Previa de La Neuquina este lunes 29 de junio de 2026. El 11, conocido en la tabla de la quiniela como "El Minero", arrancó la semana cavando profundo desde el primer sorteo — y los apostadores que lo tenían jugado encontraron el filón antes del mediodía.

0311 0872 1291 1737 7729 9923 2852 4004 2012 0130

El Primero — 12:00 hs | .

La Matutina — 15:00 hs | .

La Vespertina — 18:00 hs | .

La Nocturna — 21:00 hs | .

Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.