Alerta por el Volcán Nevados de Chillán, cerca del norte neuquino: cuál es la situación

El volcán Nevados de Chillán , ubicado en la región de Ñuble, Chile, y próximo al norte neuquino , continúa siendo monitoreado de manera permanente luego del pulso eruptivo con emisión de cenizas registrado este viernes, que generó preocupación entre vecinos y turistas.

En su último reporte, difundido durante la noche del viernes, el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) informó que desde las 11 del 26 de junio las cámaras de vigilancia del complejo volcánico detectaron pulsos de material piroclástico con dispersión hacia el sureste.

El organismo precisó que el mayor de los pulsos alcanzó aproximadamente 380 metros de altura sobre el centro de emisión, por lo que mantiene un monitoreo permanente del macizo, que continúa bajo alerta técnica amarilla.

Embed Sernageomin informa que hoy, desde las 11:00 horas, cámaras de vigilancia del C.V. Nevados de Chillán registraron pulsos de material piroclástico con dispersión hacia el sureste.

El mayor alcanzó cerca de 380 m sobre el centro de emisión. Mantenemos monitoreo permanente. pic.twitter.com/IYQHJU3B7p — Sernageomin (@sernageomincl) June 26, 2026

Qué pasa con el volcán Nevados de Chillán

Tras la difusión de las imágenes del pulso eruptivo, el vulcanólogo Jorge Romero, de la Universidad de O'Higgins, explicó que este tipo de episodios forman parte del comportamiento habitual del complejo volcánico.

"El último ciclo de actividad eruptiva que tuvo este complejo comenzó en 2016 y terminó en 2022. Desde entonces hubo una calma relativa, pero este tipo de actividad vuelve a presentarse y, en una escala de tiempo de décadas, es una situación bastante común para el complejo volcánico Nevados de Chillán", señaló durante una entrevista con el canal chileno Meganoticias.

El especialista remarcó que el fenómeno observado corresponde a una erupción con emisión de cenizas y no simplemente a una fumarola.

"Está bien decir pulso eruptivo. En este caso no corresponde hablar de fumarola, porque una fumarola son gases y vapores. Lo que se observa en las imágenes es ceniza y ese material indica que hay una erupción en curso", afirmó.

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Todavía no está claro cuál es el cráter activo

Respecto del origen exacto de la emisión, Romero indicó que todavía los especialistas analizan cuál de los cráteres es el responsable del episodio.

"Todavía no hay tanta claridad respecto de si es el cráter Nicanor el que está activo. De todas maneras, la actividad continúa localizada en la cima del volcán nuevo, dentro del mismo complejo volcánico", explicó.

El complejo Nevados de Chillán está conformado por varios edificios volcánicos y numerosos cráteres, característica que le da justamente su condición de complejo volcánico.

Volcan chillan chile

Continúa la alerta amarilla y el monitoreo permanente

Desde el Sernageomin reiteraron que el volcán permanece bajo alerta técnica amarilla, una condición que implica un seguimiento permanente de su actividad, aunque las autoridades chilenas aclararon que los pulsos registrados se encuentran dentro de los parámetros esperados para este nivel de alerta.

Asimismo, continúa vigente un perímetro de exclusión de un kilómetro alrededor del cráter activo, mientras los organismos especializados mantienen la vigilancia instrumental del complejo volcánico para detectar cualquier cambio en su comportamiento.