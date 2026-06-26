Alerta amarilla: el volcán Nevados de Chillán, muy cerca del norte neuquino, con pulso de cenizas

Se observó una fumarola durante este viernes en la región del Ñuble en Chile. Turistas grabaron las cenizas del macizo.

Una fumarola se observó este viernes en el cráter Nicanor del complejo volcánico Nevados de Chillán , de la Región chilena de Ñuble, a la altura de varias localidades del norte neuquino . Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile ( Sernageomin ) confirmaron que se registró una actividad en el volcán de Chillán con dispersión de material piroclástico.

El macizo chileno pasó de verde a tener una alerta técnica amarilla vigente, aunque las autoridades señalaron que la actividad observada durante esta jornada está dentro de los parámetros esperados.

"El llamado es a mantener la calma; esto está dentro de los cursos normales de este tipo de alertas. Nosotros nos encontramos monitoreando la situación, y el llamado también es a informarse por los canales oficiales”, dijo el delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda, a BioBioChile.cl

Volcan chillan chile

Qué se observó en el volcán

"A las 11 de esta mañana, el OVDAS (Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur) reportó la emisión de un pulso de cenizas desde el Complejo Nevados de Chillán. Esta columna, que duró un par de minutos, se logró apreciar desde diferentes sectores cercanos al volcán y alcanzó los 240 metros de altura", explicó el jefe de la Unidad de Emergencias de Sernageomin, Pedro Berríos, quien describió el pulso registrado recientemente.

Agregó que, como tienen una alerta técnica amarilla, "es esperable que tenga este tipo de manifestaciones superficiales que ocurran en el volcán, con este nivel de altura y tiempo de duración, lo cual no significa ningún tipo de riesgo o peligro para las personas que habitan o transitan por este lugar".

Según informa el Sernageomin, el complejo volcánico Nevados de Chillán es el único volcán activo ubicado en la Región del Ñuble, dependiente de las comunas de Pinto, Coihueco y San Fabián de Alico. Indican que "se considera dentro de la categoría de volcanes de muy alto riesgo, según ranking vigente elaborado por SERNAGEOMIN (posición No. 10). Es un volcán que presenta una alta recurrencia eruptiva, siendo su último ciclo eruptivo el que se extendió entre los años 2016 y 2022".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sernageomincl/status/2070599255031456076&partner=&hide_thread=false ¿Qué significa el pulso registrado en #NevadosDeChillán?

Pedro Berríos, jefe de la Unidad de Emergencias de Sernageomin, explica el pulso registrado recientemente y qué implica para el monitoreo del complejo volcánico, que continúa en #AlertaAmarilla. pic.twitter.com/hEQwAPJ33h — Sernageomin (@sernageomincl) June 26, 2026

Por su parte, el director regional Cenapred, Cristian Matus, declaró a T13 en vivo que "el complejo volcánico Nevados de Chillán durante la jornada de hoy ha presentado una actividad alrededor de las 13:00, lo que significó cierta preocupación de la comunidad. Esta actividad está dentro de los parámetros dentro de los niveles de alertas".

El funcionario chileno sostuvo que se mantendrá el perímetro de seguridad. En relación a “la zona donde tenemos mayor potencial peligro volcánico que es de un kilómetro alrededor del cráter activo”.