Un volcán chileno en alerta amarilla encendió las alarmas: qué puede pasar en Neuquén

Desde Defensa Civil aseguraron que no hay riesgo para la provincia, aunque reforzaron el seguimiento de la situación.

La activación de la alerta amarilla en el volcán Nevado de Longaví , en Chile , volvió a poner el foco sobre la actividad volcánica en la cordillera y despertó inquietud en algunas localidades del norte neuquino, debido a su cercanía con la provincia. Sin embargo, desde la Dirección Provincial de Defensa Civil llevaron tranquilidad y remarcaron que, por el momento, no existe ningún tipo de peligro para el territorio.

La medida fue adoptada por las autoridades chilenas luego de detectarse cambios en el comportamiento interno del volcán, un estratovolcán ubicado en la región del Maule, en cercanías de la frontera con Neuquén. El fenómeno es monitoreado de manera permanente tanto por organismos de Chile como por entidades argentinas especializadas.

El Nevado de Longaví se encuentra a unos 71 kilómetros de Manzano Amargo, a 85 kilómetros de Varvarco y a 90 kilómetros de Coyuco Cochico, además de estar relativamente próximo a otros parajes del norte provincial. A pesar de esa cercanía geográfica, las autoridades insistieron en que la situación actual no representa una amenaza para la población neuquina.

Volcan Nevado de Longaví

Qué significa la alerta amarilla

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó que el cambio de nivel responde a un protocolo preventivo y no implica una erupción inminente.

“El volcán está totalmente ubicado en jurisdicción chilena y, en cuanto a las condiciones previstas tanto por el observatorio argentino como por Chile, no implica una erupción inminente”, sostuvo en Radio 7.

Además, aclaró que la alerta amarilla funciona como una instancia de vigilancia reforzada. Es decir, se detectaron variaciones en algunos parámetros volcánicos que obligan a intensificar el monitoreo, pero sin que eso signifique un escenario crítico.

En ese sentido, Cruz remarcó que el principal objetivo es mantener informada a la población y evitar alarmas innecesarias. “Hay que llevar tranquilidad a la comunidad de la provincia de Neuquén porque se descarta cualquier tipo de afectación sobre el territorio argentino”, aseguró.

Volcan Nevado de Longaví (1)

El sistema internacional de alertas volcánicas contempla distintos niveles. El verde representa un estado normal; el amarillo indica cambios en la actividad que requieren atención; mientras que el naranja y el rojo corresponden a escenarios de mayor peligrosidad o erupciones en desarrollo.

El peor escenario posible

Aunque actualmente no existe riesgo concreto, desde Defensa Civil explicaron que cualquier escenario más complejo requeriría un proceso gradual y visible.

“Tendría que darse un desarrollo bastante intenso en cuanto a los niveles de alerta”, indicó Cruz. Según explicó, para llegar a una situación de peligro real deberían registrarse múltiples cambios simultáneos en la actividad del volcán.

Entre esos factores aparecen no solo las condiciones internas del macizo, sino también variables meteorológicas clave, como la dirección e intensidad del viento, la humedad y la posible dispersión de ceniza volcánica.

“Es todo un proceso que va desencadenando distintos parámetros”, señaló el funcionario, quien recordó que Neuquén ya atravesó experiencias vinculadas a erupciones volcánicas provenientes de Chile y conoce el impacto que pueden generar fenómenos como la caída de ceniza.

Aun así, reiteró que los informes actuales no muestran ningún indicio de afectación para las localidades neuquinas.

Volcan Nevado de Longaví (3)

Un volcán sin erupciones recientes

Uno de los datos que más llamó la atención es que el Nevado de Longaví no registra erupciones recientes. Según estudios geológicos, la última actividad eruptiva ocurrió hace más de 6.600 años.

Pese a ello, los especialistas insisten en que ningún volcán activo debe ser subestimado y que cualquier alteración merece seguimiento científico.

“Esta información pública tiene que ser conocida por toda la ciudadanía para estar informados”, sostuvo Cruz, quien volvió a remarcar que el color amarillo “no exige una peligrosidad inminente”, aunque sí invita a seguir atentamente la evolución del fenómeno.

Alerta volcán

Neuquén, con monitoreo en tiempo real de sus volcanes

En paralelo, Defensa Civil destacó el trabajo que se viene realizando en la provincia desde hace varios años para fortalecer el control sobre los volcanes neuquinos y los sistemas de alerta temprana.

Según explicó Cruz, desde 2020 Neuquén desarrolla junto al SEGEMAR y otros organismos un sistema de monitoreo permanente que fue completado en 2024 con equipamiento de última generación.

Actualmente se encuentran monitoreados en tiempo real los volcanes Tromen, Copahue, Lanín, Laguna del Maule y Domuyo.

“La provincia de Neuquén es la única del país que cuenta con un sistema totalmente actualizado y con seguimiento en tiempo real de todos sus volcanes”, destacó el funcionario.

Todos esos volcanes, aclaró, permanecen actualmente en nivel de alerta técnica verde, es decir, sin anomalías relevantes.

Mientras continúa el monitoreo del Nevado de Longaví desde ambos lados de la cordillera, las autoridades insistieron en que la recomendación principal para la población es mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar la circulación de rumores o versiones alarmistas.