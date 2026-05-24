Operativo contra la pesca ilegal: secuestraron más de 10 truchas y cañas de pescar

El patrullaje contra la pesca ilegal se realizó durante toda la jornada del viernes y se labraron siete infracciones por infringir la actividad pesquera.
Este viernes Personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur realizó un operativo de control y prevención junto a agentes de Fauna de San Martín de los Andes para identificar, mediante un patrullaje, infracciones vinculadas a la pesca ilegal.
Entre las 10 y 21 horas desde el sector Alicurá hasta la zona de Confluencia, las autoridades realizaron un patrullaje que terminó con siete actas de infracciones vinculadas a controles de pesca y normativa vigente por la pesca de truchas. Cabe recordar que se realizan estas actas por incumplimiento a la Ley Provincial N° 2.539, que regula la actividad pesquera en la provincia.
De esta forma, se procedió al secuestro de 14 piezas de trucha y tres cañas de pescar. Las truchas decomisadas serán trasladadas y posteriormente donadas a la Escuela Rural N° 51 de la Comisión de Fomento Pilolil.
Pesca ilegal: ¿Cómo atrapan a los pescadores furtivos en Neuquén?
Durante el inicio de la temporada de pesca en la Provincia (con inicio el 1 de noviembre de 2025 y finalización el 1 de mayo 2026), se generó una estrategia integral de seguridad rural y ambiental para controlar y atrapar a los pescadores y cazadores furtivos que atentan contra fauna regional. Las acciones implementadas combinan la presencia territorial de agentes, los controles en rutas y la planificación operativa y tecnología.
En su momento, el director provincial de fauna, Nicolás Lagos, aseguró que el foco está puesto en combatir la pesca ilegal, una práctica que se repite cada verano y que, según las autoridades, suele tener fines de comercialización ilegal.
Los procedimientos combinan controles móviles, fiscalizaciones en rutas y accesos, patrullajes en zonas ribereñas y denuncias ciudadanas que permiten actuar con rapidez.
Operativos contra la pesca ilegal en la provincia: secuestraron cerca de 40 truchas
A mediados de mayo, mediante patrullajes realizados sobre la Ruta Nacional 40 y las rutas 234 y 237, se llevó a cabo el secuestro de especies de pesca y múltiples infracciones a la normativa vigente.
En esta ocasión, se fiscalizaron accesos y zonas de pesca en Bahía Valentina, Malahuaca, Limay Chico, Embalse Alicurá e inmediaciones de Estancia Chacabuco, donde además se identificó a varias personas.
Desde la Policía de la Provincia indicaron que, como resultado de los controles, las autoridades procedieron al secuestro de 38 piezas de truchas, tres equipos de cañas y siete tarritos de pesca. Asimismo, se confeccionaron diez actas de infracción por incumplimiento a la Ley Provincial N° 2.539, que regula la actividad pesquera en la provincia.
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