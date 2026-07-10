Qué pasará con las lluvias en Neuquén durante el sábado

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas advirtió que el ingreso de aire frío y húmedo mantendrá la inestabilidad en la región.

El invierno no da tregua en Neuquén ; luego de las precipitaciones y el marcado descenso térmico que se hicieron sentir con fuerza en las últimas horas, el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) adelanta novedades importantes para este sábado.

El ingreso de aire húmedo y frío empieza a ceder lentamente, abriendo una ventana de alivio para el fin de semana, aunque la estabilidad no durará demasiado.

Para este sábado, los vecinos de Neuquén capital y alrededores se encontrarán con un panorama mayormente gris pero con una tendencia a la mejora. El cielo se mantendrá cubierto durante gran parte de la jornada, dejando atrás los chaparrones aislados que caracterizaron el cierre de la semana.

Durante el día, el termómetro apenas alcanzará una máxima de 8 °C, consolidando una tarde bastante invernal y obligando a mantener el abrigo a mano.

Maria Isabel Sanchez

Hacia la noche, el panorama se pondrá aún más duro: se espera que la temperatura caiga de forma abrupta hasta tocar los 0 °C, por lo que el riesgo de heladas está latente de cara al comienzo del domingo.

Qué pasará con el viento y las ráfagas

Una de las buenas noticias que trae el reporte de la AIC para este sábado está relacionada con el viento. Afortunadamente, no se prevé un escenario de alerta meteorológica por ráfagas intensas.

Tanto a la mañana como a la noche, el viento soplará de manera leve desde el sector oeste, con velocidades estimadas en torno a los 10 y 11 kilómetros por hora. Las ráfagas apenas alcanzarán una máxima de 13 kilómetros por hora durante el día y disminuirán aún más en horario nocturno.

Maria Isabel Sanchez

Qué pasará durante la semana en la región

La tregua del fin de semana será corta. Si bien el domingo se proyecta como el día más agradable de este bloque, con nubosidad en disminución y una máxima que podría trepar hasta los 13 °C, el invierno volverá a mostrar sus dientes a partir del lunes.

La AIC advirtió que la próxima semana volverá a ingresar un sistema que reactivará las lluvias y nevadas en la zona de la cordillera. Para el Alto Valle y la meseta neuquina, esto se traducirá en nuevos períodos de inestabilidad, un incremento notable de la nubosidad y el regreso del viento blanco y las ráfagas fuertes que suelen sacudir a la provincia en esta época del año.