El empresario violador impulsó otro polémico pedido tras contundente condena

El reclamo se conoció antes del inicio de la feria judicial de invierno y fue presentado por la defensa del hombre que fue declarado culpable de abusar de la hija de su pareja durante casi 20 años.

El chacal que violó a la hija de su pareja durante casi 20 años no ceja en sus intentos por evadir el peso de la ley y antes del inicio de la feria judicial de invierno, impulsó otro pedido de la mano de su defensa. ¿Qué reclamó?

Mientras el hecho que sufrió una joven neuquina durante 19 años generó un gran impacto tras el desarrollo del juicio popular contra el acusado, se aguarda el juicio de determinación de pena que estará presidido por el juez técnico Marco Lupica Cristo. La fecha de la audiencia todavía no trascendió aunque posiblemente se fije para las primeras semanas de agosto.

Entre las particularidades del proceso contra el hombre, un empresario neuquino, sobresalieron las maniobras para poner palos en la rueda en el desarrollo del juicio. El incidente que más indignación generó tuvo relación con un presunto ACV, que médicos forenses lo descartaron y posibilitó la realización del juicio por jurados.

Tras el contundente veredicto que se conoció la semana pasada, el condenado volvió a la carga con un requerimiento vinculado con la medida cautelar. De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial neuquino, pidió que se revise la disposición de Lupica Cristo en relación a la prisión preventiva.

El ladrón de Centenario cometió tres hechos entre febrero y marzo de este año pero en todos los casos terminó detenido.

“La defensa del imputado solicitó una revisión de esta decisión por considerarla arbitraria, por entender que el juez fundamentó riesgos que no fueron planteados por las partes y manifestando que, según un informe de la comisaría, las condiciones carcelarias son inadecuadas para los problemas de salud que presenta su defendido”, destacaron desde el Poder Judicial sobre los argumentos esgrimidos por el abogado del condenado.

Agravamiento de los riesgos procesales

Como se podía prever, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la parte querellante mostraron su total rechazo a las pretensiones de la defensa de cambios en la medida cautelar. “La fiscalía solicitó que se confirme la resolución del juez Marco Lupica Cristo, alegando que fue una decisión debidamente fundamentada, que el veredicto unánime de culpabilidad dictado por el jurado popular y que conlleva una expectativa de pena superior a los 15 años, lo cual es un elemento nuevo que agrava los riesgos procesales ya acreditados en audiencias anteriores”, indicaron.

Gentileza Poder Judicial Neuquén

El Tribunal Revisor, conformado por las juezas Carina Álvarez, Carolina García y Luis Giorgetti, se concentró en analizar lo resuelto por Lupica Cristo y de manera firme descartó una modificación de la preventiva. A la vez, hizo un repaso de la conducta del chacal y sus excusas para evitar su juzgamiento. “La decisión (del juez) estuvo debidamente fundada. Las conductas del imputado durante el proceso evidenciaron su intención de no sometimiento o de entorpecimiento de la causa, y el veredicto del jurado efectivamente aumenta el riesgo procesal”, plantearon.

Preso, en forma inicial, hasta el 8 de agosto

De esta forma, el condenado, continuará cumpliendo prisión preventiva hasta el 8 de agosto y podría considerarse una prórroga si el juicio de determinación de pena se desarrolla después de esa fecha.

El hombre fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental, por tratarse del encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando una situación de convivencia preexistente (esta última agravante hasta que la víctima alcanzó la mayoría de edad), en concurso ideal con corrupción de menores, todo en carácter de autor.