Dolor: murió una conocida periodista de Neuquén

Celeste Herrera tenía 45 años y falleció este miércoles luego de varias semanas de internación. Pasó por distintas áreas de Gobierno. Estaba abocada a Vaca Muerta.

Gran conmoción y dolor hay en estas horas por el fallecimiento de Celeste Herrera , periodista y directora de Prensa del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la Provincia de Neuquén . Su deceso se confirmó este miércoles al mediodía, luego de haber transitado varias semanas con atención médica en una clínica de la ciudad.

Celeste era periodista, tenía 45 años y desde hacía varias semanas atravesaba una enfermedad que había llevado a sus colegas a organizar una colecta de sangre para acompañarla. Incluso su estado de salud se siguió de cerca entre los colegas y quienes trabajaron con ella, en los grupos de periodistas.

Herrera tenía una extensa trayectoria en el Estado provincial. Había ingresado a la Administración Pública el 1 de agosto de 2005 bajo la modalidad de Prácticas Rentadas, en la Secretaría de Estado . En junio de 2006 se incorporó a la Dirección Provincial de Función Pública, dependiente de la Secretaría de Estado de Prensa y Comunicación.

Desde noviembre de 2007 continuó su carrera en la Subsecretaría de Prensa, entonces bajo la órbita del Ministerio de Coordinación de Gabinete.

Un recorrido amplio y una triste despedida

Con ese recorrido en comunicación oficial, en diciembre de 2016 se incorporó al Ministerio de Energía, durante la gestión de Alejandro Monteiro, y continuaba al frente de la Dirección de Prensa con el actual ministro, Gustavo Medele. También era colaboradora ad honorem en Prensa del Obispado de Neuquén.

Entre sus colegas, la noticia generó una ola de mensajes de despedida. Era una profesional de consulta permanente por los periodistas, sobre todo especializados en energía, por el auge de Vaca Muerta en estos últimos años, donde los eventos y la información precisa requerían un trabajo minucioso y de coordinación.

El propio Monteiro, exministro de Energía, la despidió en sus redes junto a una foto compartida en un evento de trabajo. "Vuela alto querida Cele, te vamos a extrañar. Que en paz descanses". También Macarena Reyes Britos, con quien compartió más de ocho años de trabajo, publicó una foto junto a ella y le agradeció por "haber estado siempre".

La periodista Lucrecia Casamajour también le dedicó unas palabras, quien la describió como una persona íntegra y con una calidez que "hacía la diferencia" allí donde estaba, agradeciéndole por "tender manos y ser puente" a lo largo de los años que compartieron.

La noticia generó conmoción entre los trabajadores de prensa de la provincia, donde Herrera era una figura conocida y querida tras años de trayectoria en distintas dependencias oficiales.