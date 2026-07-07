Venezuela: la verdad sobre el video del rescate de una mujer y sus tres hijos bajo los escombros

Comenzó a viralizarse el video de un dramático rescate, que habría ocurrido a 12 días de los terremotos. Qué se sabe sobre las impactantes imágenes.

Este lunes, un video comenzó a viralizarse en las redes sociales y cadenas de televisión de diversos países.

Venezuela se encuentra sumergido en un operativo de búsqueda y rescate de víctimas entre los escombros . Por estas horas, todos los operativos y las fuerzas están puestas en poder rescatar con vida a algunas personas. Hasta el domingo pasado, las autoridades reportaron que 6.462 personas fueron localizadas tras los terremotos del 24 de junio.

Algunos rescates resultaron sumamente emocionantes, como el de Hernán Gill o el de una mamá junto a su bebé de 18 días , quienes fueron protagonistas de un verdadero milagro.

Este lunes, un video comenzó a viralizarse en las redes sociales y cadenas de televisión de diversos países. El mismo mostraba a tres niños y su mamá , quienes fueron rescatados entre los escombros cuando ya todo se daba por perdido. Allí se hablaba de un verdadero milagro, ya que indicaban que el rescate había ocurrido luego de 12 días de los terremotos.

"Con calma, has mantenido la calma todo este tiempo así que espera un ratito", le indicaba un rescatista a uno de los menores que se encontraba en los escombros de un edificio.

La verdad sobre el video del dramático rescate bajo los escombros

Aunque muchos indicaron que la familia fue rescatada el pasado domingo 5 de julio, a casi dos semanas de los trágicos epispodios, el periodista local Román Camacho reveló que si bien este rescate fue real, se trata de un viejo episodio ocurrido durante los primeros días del operativo de búsqueda.

"La información de que habían rescatado a tres personas entre los escombros, es un video viejo que fue difundido este domingo", indicó en su cuenta de Instagram.

"Las esperanzas es lo último que se pierde"

Tras realizar la aclaración, el periodista también compartió imágenes actualizadas de los operativos que continúan desarrollándose en las zonas más afectadas por el terremoto.

"Hasta el momento los equipos de rescate, voluntarios y personas de la comunidad continúan con la remoción de escombros y tratando de conseguir a alguien con vida. Las esperanzas es lo último que se pierde", sumó en su relato.

En ellas puede verse a rescatistas, voluntarios y vecinos trabajando de manera ininterrumpida entre montañas de escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes aún a casi dos semanas del doble sismo.

Una mujer relató cómo su bebé de 18 días la ayudó a sobrevivir entre los escombros

Días atrás se conoció el estremecedor testimonio de una mujer que lograron rescatar bajo los escombros, junto a su bebé de tan solo 18 días. Su conmovedora historia. Dayana Patiño logró sobrevivir al derrumbe de un edificio que colapsó productos de los sismos. No estaba sola, sino que el milagro también involucra a su pequeño bebé.

Mientras se recupera en el hospital, compartió el estremecedor relato de las horas que pasó atrapada junto a su bebé recién nacido. En su testimonio a la BBC, explicó cómo el pequeño le dio fuerzas para seguir luchando hasta el rescate. "De vez en cuando le tocaba la nariz para comprobar que seguía respirando. Mientras él estuviera vivo, yo también lo estaría".

El medio del dolor por los terremotos en Venezuela, la historia de Dayana y su bebé renuevan las esperanzas de rescatar más personas con vida.

La mujer dijo que su hijo, Juan David, de tan solo 18 días le dio la "motivación para mantenerse despierta y alerta".

Según contó, estaba lavando los platos en su departamento, situado en un octavo piso de la región costera de La Guaira cuando se produjeron los terremotos. De inmediato corrió a proteger a su hijo entre sus brazos, pensando que se trataba "solo de un temblor leve".