Rincón de los Sauces tendrá la estación de servicio YPF más grande de Vaca Muerta

Una empresa neuquina avanza con la construcción y la apertura está prevista para mediados de 2027. Permitirá que 15 vehículos carguen combustible en simultáneo.

La expansión económica y le crecimiento demográfico que atraviesa Rincón de los Sauces se ve reflejado en la multiplicación de servicios y comercios. A partir de 2027, la localidad contará con una nueva estación de servicio YPF pensada para abastecer la alta demanda de tránsito pesado que tracciona Vaca Muerta.

A fines del año pasado, YPF aprobó el proyecto para que la empresa neuquina Land Oil ponga en marcha la construcción de la estación de servicio más grande de la zona. En un predio de 17 mil metros cuadrados sobre la ruta 5, el complejo contará con 8 posiciones de carga para vehículos livianos y siete para el tránsito pesado, lo que permitirá que 15 vehículos resposten combustible al mismo tiempo.

"La apertura está prevista para el segundo semestre de 2027, aunque la fecha exacta puede variar de acuerdo a los avances de obra", dijo Eliseo Grande, un empresario con trayectoria en el rubro estacionero en la provincia de Neuquén. Con una inversión total de 4 millones de dólares, esta YPF será la tercera estación que funcione en la localidad.

Grande opera estaciones de servicio desde 1994. Además de gestionar tres estaciones en Plottier, hace años apostaron al crecimiento de la actividad hidrocarburífera con una sucursal en Rincón de los Sauces. Sin embargo, el crecimiento acelerado del shale los llevó a pensar en redoblar la apuesta.

"La estación que tenemos en Rincón de los Sauces quedó chica, tiene la infraestructura pero no para la demanda cada vez mayor que se vive en la zona", dijo en una entrevista con LM Neuquén.

El nuevo complejo contará con un autoservicio Full de doble altura que respeta la nueva imagen de YPF y también con boxes para brindar respaldo mecánico tanto a vehículos livianos como pesados. "Conocemos la calidad de YPF y por eso apostamos a tener una Full", aclaró el empresario.

Acompasados a la decisión de la petrolera estatal, en Rincón sumarán también el autodespacho de combustible, una práctica que ya tiene el 9% de adopción las estaciones de Plottier.

Una estación pensada para camiones y camionetas

Aunque el emprendimiento también va a acompañar el crecimiento demográfico de la localidad, las cargas de vehículos particulares no son el principal foco de la actividad. Grande aclaró que entre el 85% y 90% de la demanda es de gasoil para camiones y camionetas de empresas, en su mayoría vinculadas al rubro del oil and gas.

"En la obra está prevista la posibilidad de dualizarla a gas de camiones", dijo y aclaró: "En el segundo semestre está pensado que hagan un gasoducto para garantizar el gas domiciliario en Rincón de los Sauces, porque la ciudad tiene gas de red pero con un abastecimiento que se complica en invierno".

YPF ratificó la continuidad de sus modalidades de pago en surtidores.

De este modo, una vez que se finalicen esas obras, la estación podría adaptarse para ofrecer un servicio a los camiones que trasladan arena a los yacimientos.

Con grandes expectativas pero aún manteniendo un perfil conservador, la empresa planifica comercializar 2 millones de litros mensuales de combustible en la nueva estación.

Más trabajo para la región

Así, la inversión podría generar unos 25 nuevos puestos de trabajo, aunque el número podría incrementarse si se nota mayor demanda a partir del crecimiento de la actividad en los yacimientos cercanos.

La empresa ya mantuvo reuniones con la Municipalidad para tratar un desafío particular: la falta de vivienda asequible para sus empleados. "Estamos pensando en desarrollar módulos habitacionales para el personal porque las viviendas son escasas y los alquileres son pensados para salarios petroleros y no de comercio", dijo el titular y aclaró: "Creemos que vamos a requerir personal de afuera porque en Rincón casi no hay desempleo".

"El grueso del crecimiento de Vaca Muerta fue en la zona de Añelo, que pasó de vender 600 mil litros a 8 millones de litros mensuales", explicó Grande. Y aclaró que hoy la actividad se está trasladando a Rincón de los Sauces a partir de varios proyectos de perforación no convencional en El Portón y El Trapial, entre otros zonas.

A esa apuesta se suma el resfaltado de la ruta 6 entre Crucero Catriel y Rincón de los Sauces, así como un acuerdo entre Río Negro y el gobierno nacional para generar nuevas vías de circulación que pasen por la zona, lo que brindaría más demanda a la estación, ubicada en un punto estratégico en la ruta 5 a metros de la rotonda con la ruta 6.

Precios estables y más demanda

Después de un año vertiginoso para la actividad, a partir del conflicto bélico en Medio Oriente y una subida estrepitosa del precio del barril de Brent, Grande adelantó un segundo semestre con más estabilidad e inlcuso precios a la baja.

"Cuando la suba fue del 50%, YPF amortiguó parte de los aumentos y el precio al surtidor sólo subió un 25%", dijo el empresario, que vaticina unos meses de precios estables incluso cuando se dio una caída en el precio del barril, que llegó a tocar los 120 dólares y hoy apenas supera los 70 dólares.

"Hoy vemos que se está estabilizando, puede que YPF mantenga los precios un tiempo más para hacer backup y recuperar parte de la pérdida que tuvo", dijo y aclaró que, en ese contexto, también el gobierno nacional aprovechó a actualizar los valores atrasados de los impuestos a dióxido de carbono y de combustibles líquidos.

El informe técnico fue contundente y avaló las dudas del dueño de la camioneta.

Así, aunque los precios del producto bajaron, el valor del surtidor se sostiene por el mayor porcentaje de participación que tiene el componente impositivo. Por eso, se espera que los precios se mantengan estables o con una leve tendencia a la baja.

En este escenario, el país registró una retracción de la demanda de combustibles en el primer semestre en torno al 0,2%. A contramano de la tendencia nacional, en Neuquén se registró un crecimiento en el consumo del orden del 2%, empujado en gran medida por la suba de la demanda de la nafta, mientras que la carga de gasoil se mantuvo estable.

Los nuevos proyectos de exploración en los yacimientos cercanos, las obras viales que prometen más tráfico y el crecimiento demográfico de Rincón de los Sauces siembran buenas expectativas para la futura estación de servicio. El desafío, no obstante, apunta a acompañar con servicios de calidad el crecimiento vertiginoso de una localidad donde todo proyecto parece "quedar chico" en pocos años.